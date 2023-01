De los videojuegos al estrellato mundial en televisión. “The Last of Us”, serie que está disponible en la plataforma de HBO Max, estrena un capítulo cada domingo y deja a muchos con la boca abierta, principalmente a aquellos que se han convertido en unos verdaderos fanáticos de esta ficción.

De esta manera, los espectadores también se han convertido en fanáticos de los actores, así que es normal que quieran saber un poco más de ellos, principalmente de Pedro Pascal, el encargado de interpretar al personaje principal de la historia de sobrevivencia en medio de una peligrosa pandemia que está acabando con el mundo.

Una de las acostumbradas curiosidades que tienen los fans de sus artistas favoritas es acerca de su vida sentimental, específicamente si tienen pareja o no y quiénes son. Es por ello que ahora vamos a presentarte un listado de aquellos miembros del reparto que están perdidamente enamorados de sus parejas.

¿QUIÉNES SON LAS PAREJAS DE LOS ACTORES DE “THE LAST OF US”?

Pedro Pascal

El actor chileno es el protagonista de la historia en “The Last of Us” al interpretar a Joel, personaje nacido del videojuego del mismo nombre. Si bien está conquistando al mundo entero con su actuación, todo hace entender que no ha podido conquistar a nadie para su corazón, al menos por el momento, pues no se le conoce ninguna pareja sentimental.

Pedro Pascal y Bella Ramsey son los protagonistas de la serie "The Last Of Us" (Foto: HBO)

Anna Torv

Ella interpreta a Tess, una mujer que dotes para el liderazgo y que ayuda mucho a los que pueden, principalmente Joel, quien es uno de sus mejor amigas, así que lo aconseja y escucha cada vez que puede hacerlo. En su vida amorosa en la vida real parece que todo le sonríe, ya que está en una relación con el actor Mark Thomas Valley.

Anna Torv junto a Mark Thomas Valley (Foto: Pinterest)

Merle Dandridge

En la ficción interpreta a Marlene, una de los personajes que cuida a Ellie (Bella Ramsey), por lo que cumple un rol importante en la historia. Si vemos su lado íntimo en la vida real, podemos suponer que se encuentra soltera debido a que no se le conoce una pareja desde hace mucho. Lo que sí se sabe es que estuvo casada con el actor Christopher Johnston.

Las Luciérnagas están lideradas por Marlene, quien es interpretada por Merle Dandridge (Foto: HBO)

Nick Offerman

Nick Offerman interpreta a Bill, un personaje un poco ingenuo y olvidadizo, pero en el mundo de verdad ello es muy diferente y puede presumir que se encuentra felizmente enamorado de la actriz Megan Mullally, quien es recordada por sus múltiples participaciones en televisión y por ganar un Emmy.

Nick Offerman al lado de Megan Mullally en el 2020 (Foto: AFP)

Gabriel Luna

El actor que interpreta a Tommy en la serie de HBO también es uno de los integrantes del reparto que puede afirmar que se siente enamorado en la actualidad y su pareja es la también actriz Smaranda Luna.

Gabriel Luna y Smaranda en la premiere de "The Last of Us" (Foto: Gabriel Luna / Instagram)

TRÁILER DE “THE LAST OF US”

Si aún no decides si te animas o no por ver “The Last of Us”, la serie del momento, acá te dejamos un tráiler con todo lo que te podrás encontrar si finalmente optas por mirarla.