En redes sociales, circula un video protagonizado por un supuesto ladrón de México que se puso nervioso en pleno asalto. El sujeto olvidó las palabras con las que iba a atemorizar a sus “víctimas” y hasta fue regañado por una de ellas.

En el registro, captado por un testigo del hecho, se puede observar que el presunto delincuente se equivocó varias veces al intentar robar a los pasajeros de un bus de transporte público.

“Carteras, celulares y dinero aquí en la bolsa, sin verme a la cara, porque si no me enojo, por favor”, se le escucha decir al “hampón”, poco antes de sacar un pedazo de papel en el que había anotado todo lo que tenía que decir al momento de cometer el atraco.

“Cálmada mi gente ya se la saben. No quiero perjudicarlos nada más quiero sus cosas y rápido porque si no me enojo porque yo soy un asaltante”, continúa el sujeto.

De manera repentina, una mujer comienza a regañarlo y le dice que sin piensa hacer algo que lo haga bien. “Ni siquiera te sabes tu texto, si quieres mejor bájate a practicar y luego te subes a otro a asaltar bien”, se le escucha decir a la pasajera.

“Soy nuevo amiga”, responde el hombre, y la mujer continúa: “Pues eso a nosotros qué, si nos vas a asaltar mínimo hazlo bien. A mí mis papás me dijeron, todo lo que hagas, hazlo bien y ni siquiera sabes robar”.

“Es mi primer día, a mi papá lo encerraron apenas y tengo que sacar adelante a mi familia”, explicó el supuesto ladrón.

Un peculiar intercambio de palabras entre un supuesto ladrón y su “víctima”

Entonces, se da inicio a una surrealista discusión entre el “hampón” y la mujer en cuestión. “Bueno, échame la mano, dame tu bolsa”, le dice a la pasajera, a lo que ella responde: “No, ¿Por qué te la voy a dar?, ni siquiera dices por favor, pide las cosas por favor. Ahora híncate y pídeme las cosas”.

“Pongan sus cosas en mi mochila”, repite el hombre. “¿Cuál mochila amigo? Ni siquiera traes mochila”, dijo ella. ”Se me olvidó”, fue la respuesta del “asaltante.

Luego de algunos minutos, el joven decide darse por vencido y se retira sin lograr su cometido.

El clip arrasó en TikTok

El clip se viralizó en TikTok y superó las 18 millones de reproducciones. Como era de esperarse, el material generó toda clase de reacciones entre los usuarios, quienes aseguraron que, a pesar de que se trataría de una escena actuada, esta les terminó sacando varias carcajadas.

“El hombre ni practicó para el asalto”; “yo conozco a ese tipo”; “yo de asaltante”; “ladrón no roba ladrón”; “ese soy yo cuando exponía en la escuela”, comentaron las personas.