Contra todo pronóstico, la mujer pagó su osadía luego de que cayera de espaldas tras tropezar con un muro. Por medio de redes como Facebook, YouTube o TikTok, el video de esta muchacha tratando de grabar un reto viene dando la vuelta al mundo. No hay palabras. No esperes más para verlo. Intenta no burlarte. Las imágenes son alucinantes.

El video fue compartido por el canal ‘@leorsaghian5’ en TikTok, donde ya suma alrededor de más de 10.5 mil ‘me gusta’. Como si no fuera suficiente, el clip estalló en cuanto a número de reproducciones y comentarios. Por otro lado, de fondo, se puede oír la canción “Love Story” de Taylor Swift, pues la intención de este TikTok era cumplir con el #LoveStoryChallenge.

En países como Estados Unidos, México, Colombia o España, por ejemplo, este clip de apenas unos segundos ha generado miles de reacciones por lo increíble que se ve. Y es que como se muestra en las imágenes, todo parecía estar calculado para que la mujer grabara su video sin problemas. No obstante, un mal calculo le costó caro.

Actualmente, y para nadie es un secreto, muchos cibernautas se han ‘sumergido’ en las redes en un intento de olvidarse de la crisis por el coronavirus. Por ello, videos como el de a continuación se han convertido en los favoritos de las audiencias, pues qué mejor que afrontar esta terrible pandemia distrayéndose aunque sea unos minutos.

Por último, vale decir que entre las reacciones más destacadas del video en TikTok, llamó la atención la sorpresa de muchos usuarios al ver las imágenes. Asimismo, otros tantos no pudieron ocultar su risa ni otros su preocupación. Sin embargo, lo cierto es que esto pasó y todo quedo registrado.

