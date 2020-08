Es el viral del momento. En la actualidad, son muchos los usuarios en Internet los que se han adentrado al mundo de las redes sociales con el fin de ’olvidarse’ de la crisis por el coronavirus. En esta misma línea, videos virales como el de a continuación se han convertido en los favoritos de las audiencias, pues qué mejor que afrontar esta terrible pandemia bailando al estilo de este perro. ¿Ya lo viste?

El viral en cuestión ha sido muy comentado en países como Perú, México y Estados Unidos, donde las imágenes vienen generado todo tipo de reacciones por la destreza de este perro a la hora de ‘perrear’. Sin duda, muchos hombres y mujeres morirían por tener esos movimientos cada que tocan un reggaetón. Simplemente increíble.

El clip fue compartido por un usuario de TikTok, donde ya suma más de 10 millones de reproducciones y alrededor de dos millones de ‘me gusta’. Como si no fuera suficiente, el clip estalló en cuanto a número a comentarios. Una locura. El post que se viralizó en cuestión de horas. No cabe duda de que estos animales nunca dejan de sorprendernos con sus ocurrencias.

Tal y como se puede apreciar en las imágenes que te mostramos líneas más abajo, el dueño de este perrito al parecer pretendía dar a conocer al mundo el talento oculto de su mascota; aunque de seguro no contó con que este se haría famoso. ¿Todavía no ves las imágenes? No esperes más y dale clic al clip ya.

Viral: perro remece las redes sociales bailando reggaetón con su dueño hasta el suelo. (Video: TikTok)

Entre las reacciones más destacadas del video de TikTok, llamó la atención los comentarios de muchos usuarios resaltando la gran habilidad del can para mover su cuerpo. ¨De dónde creían que venía el nombre perreo, de él¨, ¨Si mi perro no perrea así, me voy a poner triste¨, ¨Se mueve mejor que yo¨, fueron algunos de los mensajes que dejó el clip de menos de un minuto.

