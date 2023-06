El Titán, el sumergible que transportaba a cinco pasajeros a la zona del naufragio del Titanic en el Atlántico Norte, al parecer no era tan sofisticado como se creía, a pesar de que la empresa OceanGate cobraba 250,000 por persona. ¿La nave era controlada por un mando videojuego?

El sumergible desapareció el domingo 18 de junio, fecha en que se celebraba el día Padre en la mayoría de los países, y al jueves 22 de junio ya se ha habría quedado sin oxígeno en las profundidades el océano.

Participar de esta expedición implica aceptar ciertas incomodidades a lo largo de las diez horas que debería haber durado el viaje. Además, los pasajeros deben firmar un largo documento de renuncia que menciona la posibilidad de muerte tres veces en la primera página, según el testimonio es ex pasajeros. A continuación, conoce más sobre el Titán.

¿QUÉ DICE INFORME SOBRE LA SEGURIDAD DEL TITÁN?

Un informe habla sobre las deficiencias de la seguridad de la nave Titán. Este fue realizado por el exdirector de operaciones marinas de OceanGate Expeditions, la empresa fabricante, David Lochridge, quien fue despedido por haber cuestionado la seguridad del Titán. En una demanda judicial aseveró que la nave tiene un “diseño experimental y no probado” del sumergible.

En se sentido, según la agencia AFP, detalla que un ojo de buey de la parte delantera del aparato fue concebido para resistir a la presión a 1,300 metros de profundidad, y no a 4,000 metros.

¿CÓMO ES POR DENTRO EL SUMERGIBLE TITÁN, DESAPARECIDO EN EL FONFO DEL MAR?

El sumergible de 6,7 metros de longitud, 2.8 metros de ancho y 2.5 metros de alto. Por ello, para emprender cada misión hacía las profundidades del mar para ver los restos del Titanic, los cinco tripulantes -el piloto y los cuatro pasajeros- son obligados a quitarse el calzando y sentarse con las piernas cruzadas en el mismo suelo, ya que no hay asientos, para caber en el cilindro.

Se debe entrar descalzo al sumergible Titán (Foto: OceanGate Expeditions)

El tamaño del interior del sumergible de la empresa OceanGate se parece al de una “minifurgoneta”, contó en su pódcast Mike Reiss, un escritor y productor que trabajó en “Los Simpsons” y emprendió este mismo viaje el 2022, menciona la agencia EFE.

El Titán por tiene capacidad para cinco personas (Foto: OceanGate Expeditions)

Dentro de la nave solo hay una ventanilla para poder ver el exterior “por turnos”, explicó a la radio pública estadounidense NPR el periodista del canal CBS David Pogue, quien también fue pasajero del Titán en noviembre del 2022. También se puede ver lo que hay alrededor a través de unas pantallas que conectan con cámaras en la superficie del aparato.

El Titán tiene una ventana para que los exploradores puedan ver los restos del Titanic (Foto: OceanGate Expeditions)

El baño

En el sumergible suele haber sándwiches y agua disponibles para los viajeros. El Titan cuenta con una cortinilla negra que separa la letrina del espacio donde se sientan los tripulantes. El inodoro es una pequeña caja negra.

¿Se controla con un mando de videojuegos?

Davis Pogue comentó que muchas de las piezas del sumergible “parecían improvisadas”. En ese sentido, detalló que la nave está controlada por un mando de videojuego, cuyo diseño se asemeja a uno de los característicos controles de Xbox o PlayStation. Incluso OceanGate indica que tienen dos controles de repuesto, “por si acaso”.

La DW menciona que en un video de la emisora canadiense CBC de julio de 2022, el director ejecutivo de OceanGate, Stockton Rush, quien está en el Titán, explica que el submarino se maneja con un control de videojuegos . “De hecho, se trataba de un mando de la marca Logitech, no de Xbox, como se puede ver en detalle en el video”, añade el medio.

Para la DW, “esto no es prueba de que el submarino no sea seguro, porque el uso de controladores de videojuegos para dirigir submarinos no es infrecuente: según informes de los medios, la Marina de EE. UU. también ha estado usando mandos de videojuegos en sus submarinos durante años. Son fáciles de usar para muchas personas y, por lo tanto, útiles”.

Temperatura

Sin radio y sin GPS, una vez adentro del Titán, los tripulantes cuentan con 96 horas de oxígeno. Y aunque el ingresar al sumergible este siente cálido, si permanece mucho tiempo en el fondo del mar, los tripulantes se enfrentan a temperaturas muy bajas con un frío apenas superior al punto de congelación y con posibilidad de desarrollar hipotermia.

El sumergible Titán desapareció con cinco personas a bordo el 18 de junio (Infografía: AFP)

¿QUIÉNES PARTIERON EN EL TITÁN EL 18 DE JUNIO?

El 18 de junio partieron, a bordo del sumergible Titán, el multimillonario británico Hamish Harding y el empresario paquistaní Shahzada Dawood y su hijo Suleman, quienes también tienen ciudadanía británica, y que pagaron 250,000 dólares por cada puesto en la travesía.

Stockton Rush, director ejecutivo de OceanGate, compañía que opera el sumergible, y el investigador francés Paul-Henri Nargeolet, apodado como “Señor Titanic” por sus varias incursiones al naufragio, también están dentro de la pequeña nave.