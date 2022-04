¿Quién no hubiese querido participar en el “Titanic”? La película de drama, romance y tragedia, dirigida por James Cameron, tuvo varios personajes basados en la vida real, uno de ellos es Molly Brown, interpretado por Kathy Bates, pero ¿Sabías que ella no fue la primera opción para interpretar a la mujer de buen corazón?

La película, que ganó 11 de 14 catorce nominaciones a los premios Óscar que tuvo en 1998, cuenta la tragedia del Titanic, en 1912, con personajes ficticios y reales. El film, que batió récord de taquilla, fue protagonizada por Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane, Kathy Bates, Gloria Stuart y Bill Paxton.

¿QUIÉN ES DE MOLLY BROWN EN “TITANIC”?

Uno de los personajes más queridos de “Titanic” fue Molly Brown, una robusta mujer que era despreciada por las demás féminas que viajaban en primera clase en el trasatlántico, incluida Rose y su madre.

Kathy Bates dio vida a Molly Brown en "Titanic" (Foto: Century Fox)

Uno de los momentos más memorables de este este personaje, es cuando ayuda a Jack a prepararse para su primera y única cena en el salón comedor de primera clase y lo guía durante la noche (para que no cometa errores al comer, entre otras cosas); y el otro es cuando el barco se hunde: ella le pide al oficial regresar por los sobrevivientes. Fue la única de su lujosa clase, que se preocupó por las demás personas.

Mira cómo lucen los protagonistas de Titanic luego de 18 años. (Foto: Getty Images)

¿POR QUÉ REBA MCENTIRE RECHAZÓ EL PAPEL DE MOLLY BROWN EN “TITANIC”?

La querida Molly Brown casi no es interpretada por Kathy Bates, sino por Reba McEntire, una conocida cantante de música country. La artista estadounidense fue la primera opción para el director James Cameron para hacer el mencionado papel, pero ella no pudo aceptar participar en “Titanic” en 1997. Ella, en primer momento aceptó la oferta y organizó su agenda, pero la producción se retrasó un par de veces, por lo que decidió dar un paso al costado.

McEntire tenía programada una gira y consideró que, para su carrea, era más importante estar en el escenario y cumplir las fechas con sus seguidores, pues era consciente de que el personaje lo podría hacer otra buena actriz.

Sin embargo, eso no quiere decir que no le haya apenado rechazar el papel. En una entrevista con Watch What Happens Live, McEntire admitió que la decisión le dolió, sobre todo, cuando “Titanic” se convirtió en un gran éxito.

Reba McEntire tuvo que rechazar el papel de Molly Brown en "Titanic" (Foto: Century Fox)

¿DE QUÉ TRATA LA PELÍCULA “EL TITANIC”?

El “Titanic” es una epopeya romántica que relata la relación de Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater, dos jóvenes que se conocen y se enamoran a bordo del transatlántico RMS Titanic en su viaje inaugural desde Southampton (Inglaterra) a Nueva York (EE. UU.) en abril de 1912.

Los jóvenes, pese a luchar por su amor, las adversidades que los separarían de forma definitiva. Uno de los impedimentos fue el prometido de Rose, Caledon “Cal” Hockley – un hombre adinerado del cual ella no está enamorada, pero es obligada a aguantar para garantizar un próspero futuro económico próspero- y el hundimiento del crucero tras chocar con un iceberg.