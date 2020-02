“To All the Boys: PS I Still Love You” (“A todos los chicos: PD. Todavía te quiero” en español) se estrenó previo a San Valentín y ha dado mucho que hablar por la línea que ha seguido la segunda parte de la historia basada en la novela de Jenny Han.

Peter y Lara Jean están viviendo una hermosa historia de amor, pero aparece John Ambrose para generar una tremenda inestabilidad en la pareja. La joven protagonista no sabe cómo actuar, ya que los sentimientos por este antiguo amor resurgen e incluso llegan a vivir algunos momentos muy especiales.

Pero en medio de estos problemas amorosos que vuelve a tener Lara, muchos fans se han preguntado que sucedió con Josh Sanderson.

El personaje era una parte muy importante en la trama de la primera película, ya que era uno de los cinco receptores de las cartas de la protagonista, pero también acababa de ser rechazado por Margot, la hermana de Lara Jean.

El personaje de Israel Broussard solo es mencionado algunas veces, pero no aparece en la secuela y esto es por que tampoco tiene gran importancia en la saga de libros de Jenny Han.

¿QUÉ PASÓ CON JOSH SANDERSON?

En la novela escrita por Jenny Han, Josh tiene varias menciones y alguna que otra aparición, pero su destino está sentenciado. Lara Jean se distancia de él después de que Margot le propone retomar la relación que tuvieron y él rechace la oferta. Tras esto, comienza a salir con otra chica y toma un camino separado de la protagonista.

En las páginas del libro, Lara Jean recalca lo mucho que pueden cambiar las relaciones con el paso del tiempo. “Un día son tu mundo, lo son todo, y al día siguiente ya no. Hace un año no habría imaginado que Josh ya no sería una constante para mí. No podría haber imaginado lo difícil que sería no ver a Margot cada día, lo perdida que me sentiría sin ella o lo fácil que se podría escapar Josh sin que me diera cuenta”.

Si las películas siguen siendo tan fieles a la saga literaria en este aspecto, podemos imaginar que Josh tampoco va a aparecer en la tercera entrega. Como conocemos en el segundo libro, ha sido aceptado en la universidad que quería y pronto hará las maletas para comenzar una nueva etapa. Aunque los fans quizás esperaban ver más participación por parte de este personaje, lo cierto es que la segunda parte tiene muchos frentes abiertos como para tener que añadir más tramas.

