¡Gracias porque juntos estos dos videos de #DesdeEsaNoche suman el Billón de visualizaciones! Mucho amor y bendiciones para todos ustedes. ❤️🙌🏻 ¡@Maluma, baby, vamos por más! Desde Esa Noche - @premiolonuestro 2016 ➡️ https://youtu.be/6C_s56iscpQ Desde Esa Noche - Video Oficial ➡️ https://youtu.be/CkyBXdXkMr8