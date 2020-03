VER AQUÍ GRATIS Telemundo EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV | Telemundo es una compañía de medios en español y subsidiaria de NBC Universal Hispanic Group.

La organización opera el canal de televisión Telemundo, que ofrece programación original, películas, noticias y cobertura deportiva. Telemundo Digital Media proporciona contenido a través de su sitio web, telemundo.com y formatos de dispositivos móviles.

Telemundo es una empresa de medios de primera categoría, líder en la industria en la producción y distribución de contenido en español de alta calidad a través de múltiples plataformas para hispanos en los Estados Unidos y alrededor del mundo.

La cadena ofrece producciones dramáticas originales de Telemundo Studios, el productor #1 de contenido en español de horario estelar.

Telemundo dio vida a programas como “Caso Cerrado” “Decisiones” “Al rojo vivo”, así también series tales como “Sin senos no hay paraiso” “Rosario Tijeras” “La reina del sur” “El señor de los cielos” “Doña Barbara” donde todos y cada uno convirtieron internacionalmente en un éxito rotundo. Este canal se caracteriza por llevar todo tipo de entretenimiento en español para los residentes de Estados Unidos principalmente.

¿CÓMO VER TELEMUNDO GRATIS EN ESTADOS UNIDOS?

El final del paraíso: una de las series preferidas por los fans de habla hispana (Foto: Telemundo)

Sin embargo, si no tienes cable y te encuentras en Estados Unidos, es posible ver de manera gratuita Telemundo con una Antena. Estas reciben señal del “Over-the-Air” TV (OTA) lo cuál quiere decir que puedes conectarlo directamente a tu televisión sin necesidad de tener una conexión streaming o de cable con un contrato hecho.

Por otro lado, al ser este canal usualmente posible de sintonizar con una Antena, algunos servicios de streaming como NoCable.org permiten verlo de manera gratuita online. Esto también se debe a que Telemundo no está dentro del sistema TVEverywhere y no requiere un ingreso con un usuario y contraseña. Puedes revisar estos dos enlaces para descubrir si puedes ver Telemundo de manera gratuita con tu televisor o por Internet:

► VERIFICAR SI PUEDES VER TELEMUNDO ONLINE EN NOCABLE.ORG

► VER TELEMUNDO GRATIS ONLINE DESDE SU PÁGINA WEB

VER TELEMUNDO EN VIVO ONLINE

Livia Brito, protagonista de "La piloto", una de las narconovelas más populares disponibles en el catálogo de Telemundo (Foto: Telemundo)

Lastimosamente para los fans de la televisión en vivo online, Telemundo solo presta esta programación a través de la televisión estadounidense, así que aquellos que quieran ver su contenido original desde cualquier parte del mundo podrán hacerlo desde su página web Telemundo Now.

¿CÓMO VER TELEMUNDO GRATIS SIN CABLE NI SUSCRIPCIÓN?

La segunda temporada de "La doña", muy pronto en Telemundo (Foto: Telemundo)

Como ya se mencionó anteriormente, hay dos métodos básicos que se puede usar para ver Telemundo sin cable. En primer lugar se puede mirar con una antena (televisión por aire gratuita) o puede verla en línea utilizando un servicio de transmisión de TV en vivo. En esta parte compartiremos algunos de los mejores servicios online para ver Telemundo gratis y de manera gratuita:

FUBO TV

FUBOTV es uno de los tantos servicios de streaming que intentan posicionarse en el mercado, ofreciendo diferentes contenidos de canales de televisión así como la transmisión de eventos en vivo de los mismos. Uno de estos canales es Telemundo, y si bien el servicio tiene un costo mensual, la página te permite probarla durante 7 días sin compromiso alguno.

De esta manera, no solo podrás ver todo el contenido de Telemundo de manera gratuita por este método, sino también accederás a otros canales como FOX, CBS, NBC, AMC, TNT, TBS, SHOWTIME, HGTV, CNBC, CNN, SYFY, USA, Bravo, A&E, entre otros y podrás ver programas como “This Is Us”, “The Simpsons”, “The Big Bang Theory”, “The Walking Dead”, “Shark Tank”, “Keeping Up with the Kardashians” y “House Hunters”.

Cabe resaltar que estos contenidos estarán disponibles dependiendo de la región en la que te encuentres, así que primero revisa el enlace antes de contratar un servicio con FUBO:

► VER GRATIS TELEMUNDO A TRAVÉS DE FUBOTV

