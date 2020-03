VER AQUÍ, UNIVISION GRATIS ONLINE | Univision Now | Univision Communications | Univision se ha convertido con los años en uno de los canales más populares de habla hispana en Estados Unidos y México. Este integra una serie de telenovelas, series dramáticas, comedias, largometrajes y una serie de diverso contenido que también se transmiten en exclusivo online, vía cable TV y por descarga directa en algunos países a través de su aplicativo para Android y iOS.

Ellos son los responsables que trajeron a la vida programas como “La Rosa de Guadalupe”, “Como dice el dicho”, “Aquí y ahora”, “El Dragón: Return of a Warrior”, “El Gordo y la Flaca”, y muchas otras series más como “El Chapo” que se convirtió internacionalmente en un éxito rotundo. Este canal se caracteriza por llevar todo tipo de entretenimiento en español para los residentes de Estados Unidos principalmente.

No obstante, sus producciones y programas de noticieros como “Noticiero Univision”, “Hoy”, “¡Despierta América!”, entre otros han funcionado como un puente de información para toda latinoamérica y el mundo, incluso aunque parte de su contenido no esté disponible en todos los países. Hoy en día, y gracias a la proliferación de Internet, podemos ver Univision y todos sus programas de cierta manera gratis y de manera legal.

¿Cómo es esto posible? ¿De qué manera puedo ver Univisión online con toda su programación disponible? En este pequeño artículo haremos un repaso de las maneras que puedes ver este canal de Estados Unidos dentro del territorio nacional, en México y en otros países, así como los distintos modos para hacerlo de manera ONLINE a través de Internet.

¿CÓMO VER UNIVISION GRATIS EN ESTADOS UNIDOS?

Univision tiene una cartelera de programas muy populares entre mexicanos y estadounidenses (Foto: Instagram)

Como ya se sabe y tal como lo explica Wikipedia, “Univision está disponible en la televisión por cable y por satélite en la mayor parte de los Estados Unidos, con estaciones locales en más de 60 mercados con grandes poblaciones hispanas y latinas. La mayoría de estas estaciones transmiten noticieros locales completos y otra programación local, además de programas en la red; En los principales mercados como Los Ángeles, Miami y Nueva York, los noticieros locales que transmiten las estaciones de propiedad y operación de la red son igualmente competitivos con sus homólogos en inglés”

Sin embargo, si no tienes cable y te encuentras en Estados Unidos, es posible ver de manera gratuita Univision con una Antena. Estas reciben señal del “Over-the-Air” TV (OTA) lo cuál quiere decir que puedes conectarlo directamente a tu televisión sin necesidad de tener una conexión streaming o de cable con un contrato hecho.

Por otro lado, al ser este canal usualmente posible de sintonizar con una Antena, algunos servicios de streaming como NoCable.org permiten verlo de manera gratuita online. Esto también se debe a que Univision no está dentro del sistema TVEverywhere y no requiere un ingreso con un usuario y contraseña. Puedes revisar estos dos enlaces para descubrir si puedes ver Univision de manera gratuita con tu televisor o por Internet:

► VERIFICAR SI PUEDES VER UNIVISION ONLINE EN NOCABLE.ORG

► VER UNIVISIÓN GRATIS ONLINE DESDE SU PÁGINA WEB

VER UNIVISION EN VIVO ONLINE A TRAVÉS DE SU APP

Un disco de satélite fue posicionado en Univision en California

Lastimosamente para los fans de la televisión en vivo online, Univision solo presta esta programación a través de la televisión estadounidense, así que aquellos que quieran ver su contenido original desde cualquier parte del mundo deberán pagar la suscripción de Univision Now, que ofrece todos los programas de Univision y UniMás en los dispositivos Android y iOS.

Tal como reza la descripción del aplicativo, “suscríbete a Univision Now y tendrás al alcance de la mano toda la programación las 24 horas del día para ver tus programas favoritos de Univision y UniMás en vivo online por solo $9.99/mes. Cancela en cualquier momento.”

► DESCARGAR UNIVISION NOW EN ANDROID

► DESCARGAR UNIVISION NOW EN IOS

¿CÓMO VER UNIVISION GRATIS SIN CABLE NI SUSCRIPCIÓN?

Karol G protagonizó un documental que se pudo ver en el canal de YouTube de Univision (Foto: AFP)

Como ya se mencionó anteriormente, hay dos métodos básicos que se puede usar para ver Univision sin cable. En primer lugar se puede mirar con una antena (televisión por aire gratuita) o puede verla en línea utilizando un servicio de transmisión de TV en vivo. En esta parte compartiremos algunos de los mejores servicios online para ver Univision gratis y de manera gratuita:

FUBO TV

FUBOTV es uno de los tantos servicios de streaming que intentan posicionarse en el mercado, ofreciendo diferentes contenidos de canales de televisión así como la transmisión de eventos en vivo de los mismos. Uno de estos canales es Univision, y si bien el servicio tiene un costo mensual, la página te permite probarla durante 7 días sin compromiso alguno.

De esta manera, no solo podrás ver todo el contenido de Univision de manera gratuita por este método, sino también accederás a otros canales como FOX, CBS, NBC, AMC, TNT, TBS, SHOWTIME, HGTV, CNBC, CNN, SYFY, USA, Bravo, A&E, entre otros y podrás ver programas como “This Is Us”, “The Simpsons”, “The Big Bang Theory”, “The Walking Dead”, “Shark Tank”, “Keeping Up with the Kardashians” y “House Hunters”.

Cabe resaltar que estos contenidos estarán disponibles dependiendo de la región en la que te encuentres, así que primero revisa el enlace antes de contratar un servicio con FUBO:

► VER GRATIS UNIVISION A TRAVÉS DE FUBOTV

AT&T TV / DIRECTV NOW

AT&T tiene una oferta con DIRECTV NOW que podría ser válida para algunas personas. Nuevamente todo depende del lugar en el que te encuentres, ya que algunas zonas no tienen esta cobertura y no podrás ver Univision a través de DIRECTV NOW.

Este servicio te permite hacer una prueba por 7 días para ver todo su contenido online. Esta es una lista de canales que puedes ver a través de este servicio en línea, aunque la lista completa podrás verla en el sitio web oficial de la aplicación:

Univision

ABC

AMC

CBS

ESPN

Fox

NBC

NFL Network

Nickelodeon

TBS

TNT

► VER GRATIS UNIVISION A TRAVÉS DE DIRECTV NOW

ROKU, FIRE TV, APPLE TV O CHROMECAST

A partir de las otras opciones ya mencionadas, algunos ofrecen un excelente soporte de plataforma que hace que sea muy fácil ver Univision en vivo online usando su dispositivo de transmisión favorito, e incluso es posible convertir TV por aire gratuita en video de transmisión que se puede ver en dichos dispositivos.

FUBOTV y AT&T TV ahora son otras dos excelentes aplicaciones para dispositivos Roku.

Los usuarios de Fire TV también pueden elegir entre FUBOTV y AT&T TV Now.

Los fanáticos de Apple TV pueden usar FUBOTV o AT&T TV Now.

¿ Chromecast ? No hay problema: FUBOTV y AT&T TV ahora funcionan bien con dispositivos Chromecast.

FUBOTV tiene una aplicación para Android TV, la plataforma de transmisión de Google.

YOUTUBE O SU PÁGINA OFICIAL

Mucha gente se olvida de consultar Youtube, porque la mayoría de las personas tienden a relacionar YouTube con material publicado en privado, no con material importante de la red de televisión.

Sin embargo, YouTube es totalmente gratuito y algunas productoras independientes publican material de Univision con pasión. Univision incluso tiene su propio canal personal en Youtube al que puede suscribirse de forma gratuita. Estos videos siempre cambian y se actualizan, pero estarás viendo Univision de manera gratuita.

► VER GRATIS UNIVISION A TRAVÉS DE YOUTUBE

► VER GRATIS UNIVISION A TRAVÉS DE SU PÁGINA WEB

VIDEO RECOMENDADO

Toluca vs. Puebla EN VIVO: el polémico gol anulado a Enrique Triverio por un supuesto fuera de juego. (Video - Foto: Univision).