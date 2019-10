Video 1444: ¿la maldición del clip de YouTube es real? Usuarios encuentran un extraño detalle en el metraje

El video 1444 se ha vuelto viral en pocas horas. Lo que al principio muchos pensaron que era un simple clip como cualquier otro ahora se ha convertido en uno de los más comentados en las redes sociales, desde YouTube, pasando por Facebook e incluso colándose en algunos perfiles de Twitter e Instagram a modo de memes.

Y no es para menos. El video es bastante gráfico y ha sido prohibido en todas las plataformas antes mencionadas. No obstante, las redes no se han dado a vasto para borrar todas las modificaciones que se ha hecho al video para burlar el sistema de reconocimiento de contenido inapropiado, siendo compartido por miles de personas en Internet.

¿Qué es el video 1444? En resumen, es un video donde se muestra a un joven con lo que parece ser un arma semi-automática de dos manos. Este apunta el arma a su cabeza y el resto es historia. Corto pero sumamente perturbador, el video culmina con los últimos segundos de vida de este desconocido personaje.

Pero eso no es todo. Parte de su viralización se debe a una supuesta maldición que se ha convertido en un creepypasta de la web. ¿En qué consiste esta maldición del 1444? ¿Acaso es real? Algunos usuarios claman que sí lo es por un extraño rostro que aparece en el video.

EL DETALLE DEL VIDEO 1444 QUE JUSTIFICA LA MALDICIÓN

Cientos de usuarios han clamado ver un supuesto rostro en el metraje prohibido de YouTube, hecho que, para los más creyentes de las teorías de conspiración y sucesos paranormales, terminaría por confirmar la supuesta maldición del video 1444.

La misma reza que todo aquel que vea el video tendrá que escribir en la caja de comentarios, independientemente de la red social o plataforma que se mire, la fecha actual de donde vio el video. De no hacerlo, podría terminar de la misma manera que su protagonista.

¿Acaso este rostro confirma que es real? Tal como lo explica Dross, famoso youtuber de historias de terror y misterio, esto no es más que la fuerza de la mente colectiva que intenta encontrar objetos ocultos en donde no los hay.

Si bien a simple vista la imagen parece revelar un rostro extraño en el video 1444, lo cierto es que pudo haber sido un cúmulo de libros que se encontraban en la repisa de al lado. Esto sumado al hecho que no se mueve en ningún momento, confirmaría que efectivamente no es más que un objeto inanimado que cobra otro sentido al verse rápidamente. Lo mismo pasa con los "monstruos" que ven los niños cuando se acumula la ropa en un escritorio por la noche.

Por ahora, todo lo que se sabe de este video es que se originó en Rusia, que el joven de pelo largo formó parte del "Proyecto Juvenil 911" y que el arma que llevaba era una Nikonov AN-94 Abakan, de fabricación rusa.