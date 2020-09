Dicen que los gatos son animales independientes. Pero no solo eso. Al parecer, también son muy solidarios entre ellos. Y es que un video publicado en redes sociales muestra cómo un gato le está dando masajes a otro gato (lo está amasando). La escena se ha vuelto viral en internet.

El primer gato conoce muy bien la técnica del amasamiento; así que decide hacerle unos cuantos masajes a su compañero felino. Con sus dos patitas delanteras, presiona y frota la espalda del otro gato, y así por varios segundos.

El otro gato, sin duda, está disfrutando de estos masajes. Su cara y su postura corporal lo dicen todo: y es que se ve muy relajado. Ninguno de los animales necesitó un dueño para que los atienda o los relaje. Ellos mismo pueden hacerlo: esto puede demostrar que son independientes.

El video fue publicado por la cuenta Good News Movement en Instagram con el mensaje “Esto es lo que yo necesito (que un compañero me haga masajes), menos el pelo del gato”. Y hasta el momento la grabación ha sido reproducida más de 65 mil veces. Todo un éxito.

Así fueron los masajes que el gato le dio a su compañero. (Video: Instagram)

Pero no solo eso. También hay muchos comentarios. Uno de ellos es el de Barbara quien dice: “Este es el tipo de amigo que todos necesitamos en nuestras vidas”. En tanto, Erin le pone la cuota del humor y afirma: “Creo que le voy a dejar mi dirección a ese jato para que venga a mi casa”.

Y así hay varios comentarios positivos. Otro, por ejemplo, es el que dejó Bailey Mata: “Este es el tipo de tratamiento que yo necesito ahora mismo”; o el que puso Nikki: “Yo amo cuando mis gatos me agarran y me hacen cariño, pero me duelo al mismo tiempo jajaja”.

Good News Movement es una cuenta de Instagram que suele colgar videos y fotos divertidas, las cuales buscan alegrar el estado de ánimo de todos sus miles de seguidores. “Solo publicamos buenas noticias. Nada de política”, dice su descripción.