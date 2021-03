Muchas veces no medimos las consecuencias de nuestras acciones o realizamos actividades sin importar el miedo o el riesgo que podamos correr. Esta ‘tiktoker’ lloró al enterarse que tenía en sus manos a uno de los insectos más venenosos. Este video se volvió viral y la reacción en redes sociales no tardo en llegar. El animal es nada más y nada menos que un pulpo de anillos azules.

Kaylinmarie21 es el nombre de esta chica que ya revoluciona Tiktok por este video donde no reacciona de la mejor manera. Ella publicó un clip grabado en la playa de la isla Indonesia de Bali. Hasta el momento, son cerca de 5.6 millones de visualizaciones y las imágenes muestra a este pulpo de color amarillo con anillos de color azul y negro en sus manos sin saber el peligro que corría.

Es sorpresa para muchos ver este video porque es una reacción típica de alguien que tiene miedo, solo que esto se pudo prevenir si conocían al animal en cuestión. Esta joven se puso a investigar sobre el animal, que es un invertebrado marino, y se enteró que era un pulpo de anillos azules (Hapalochlaena). Eso sí, a pesar de su tamaño, posee suficiente veneno para matar a 26 personas adultas en cuestión de minutos.

Sus picaduras son pequeñas y, a menudo, las personas no las sienten, por lo que muchas víctimas no se dan cuenta de que han sido envenenadas hasta que comienzan a tener problemas de parálisis o respiración, y ya es demasiado tarde para actuar. No existe un antídoto contra dicho veneno.

Tiktoker es viral por llorar luego de enterarse que jugaba con un animal peligroso

Al enterarse de esto, la ‘tiktoker’ contó que pasó más de tres horas lamentándose y llorando por lo sucedido luego de este terrible descubrimiento. Ya en los comentarios, siguió con las reacciones y opiniones sobre el animal, ella afirmó que el mismo día se mantuvo jugando de manera constante con dos de esos pulpos y esto fue mucho más de 20 minutos, por lo que aumentó el temor.

En respuesta, algunos internautas instaron a tener cuidado con las especies coloridas, puesto que “cuanto más brillante es el animal, más peligroso es”. Como érase de esperar, los usuarios comentaron de manera positiva y negativa. Algunos afirmaron que esto es parte de una peligrosa aventura y otros condenaron a esta ‘tiktoker’ por jugar con un animal que no sabía su origen.

¿Consideras a este video interesante? ¿Crees que deberíamos subir más material como este todos los días? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, deberás solo ingresar al siguiente enlace: más videos virales en Depor, y listo. No esperes más y no te pierdas lo último en tendencias en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Perro es captado 'tocando' piano