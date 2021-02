Muchas personas creen que cuando nace una persona, nace una nueva esperanza. No, no hablamos de Luke Skywalker y el episodio 4 de Star Wars, pero sí de la nueva ilusión del mundo con una nueva generación de personas. Sin embargo, ¿y si ellos no piensan igual? Aunque suene difícil de creer, hay un bebé, sobre todo, que sus expresiones al nacer dieron a entender que le desagradó el hecho de venir al mundo, aún más durante una pandemia.

En los últimos días en redes sociales, se viralizó el video que muestra la muy peculiar reacción que tiene este bebé recién nacido, quien al parecer no se muestra muy contento por llegar a la vida y mucho menos por convivir con las personas que lo rodean.

La divertida grabación fue compartida en TikTok y muestra a la pequeña bebé que recién da sus primeras respiraciones en este mundo y trata de ser estimulada por una mujer, al parecer su madre, quien le habla de manera cariñosa para intentar robarle una sonrisa. No lo logra.

Para desgracia de ella, la bebé solo realiza gestos de desaprobación al escuchar su voz, al ver el lugar en donde vivará, como si reconociese a qué momento del mundo ha llegado y prácticamente odia a todo lo que conoce en su corta vida.

De acuerdo con la publicación, el bebé reacciona con gestos de total disgusto después de su primer vistazo a lo que le rodea en este mundo fuera del vientre de su madre y, como era esperarse, los internautas no tardaron en viralizar la grabación.

