“Cuando dos hermanos trabajan juntos las montañas se convierten en oro”. Este proverbio chino resume la historia detrás de uno de los videos virales más conmovedores de Facebook de las últimas semanas protagonizado por un niño de Punta Arenas, Chile, que le dedica un rap escrito por él mismo a su hermanito menor, que padece de una hidrocefalia y un mielomeningocele.

En las imágenes, compartidas en Facebook por su madre Linda Miranda Ivelic, se observa a sus hijos Matías, de 11 años, y Martín, de 9, sentados mirando a la cámara y el mayor de ellos comienza a cantarle al otro en modo freestyle expresándole su admiración por haber superado operaciones complejas y varios tratamientos para la discapacidad que presenta desde su nacimiento.

Aquí les presentamos la letra de la emotiva canción:

“Hermano mío, esta canción va con dedicación. Son letras para ti, para encender tu corazón. Aún me acuerdo de esa operación y yo llorando en casa, a mi Dios le hacía una oración: que no te lleve. A veces los dolores no son leves y por lo que tú pasaste pocas personas se atreven”. La letra no ha dejado de sorprender a los usuarios de la aplicación. La mayoría siempre a todo le temen, pero tú fuiste fuerte y eso es a lo que a ti vivo te mantiene.

“Yo estoy para estar contigo y para no dejarte solo. Tu pensamiento es fuerte como el boxeador Apollo. En cada operación tú seguiste el protocolo y si te pasa lo mismo cuando yo no me controlo. Si quieres ser futbolista, yo te serviré de arquero; si te da escalofríos, yo seré tu abrigo de cuero; y si quieres conocer, yo seré tu aventurero. Y así con todas las cosas porque tú eres verdadero.

Nunca me faltaste en mi día nublado y lo que tú pasaste ya quedó en el pasado. Ahora juntos luchamos las cosas que hemos logrado, tengo un hermano valiente y me deja el pecho inflado. La discapacidad a mucha gente ahora le pasa; tú eres inteligente, eso nunca a ti te atrasa. Los miedos que yo tuve nunca fueron tu amenaza, a pesar de lo vivido ahora estamos juntos en casa.

Haciendo feliz a mi madre que se sacó la cresta. Por toda la familia siempre ella estuvo dispuesta que a nosotros nunca nos falte nada. De nosotros está compuesta y le devolveremos todo hasta subir a la cuesta. Mi hermanito Martín brilla más que un blin blin, por lo que le ha pasado y aun así sigue feliz. Por ti yo doy la vida, seré el que siempre te cuida. Y cuando te sientas mal, te levanto de esa caída”

