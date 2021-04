Cuando las personas estamos dispuestas a ayudar, muchas veces no conocemos límites y nos mostramos lo más empáticos posibles para hacer sentir cómodo y cómo en casa a las personas. Tal es el caso de este barbero que se volvió tendencia en redes sociales y viaja por el mundo ayudando a personas sin hogar para cortarles el cabello, cambiarles de look y hacerlos ver de la mejor manera. El video pertenece a la red social TikTok.

De profesión, peluquero y es a lo que más se dedica en la vida. El hecho de ejercer su profesión lo vuelve un profesional responsable. Pero lo que incrementa su corazón es el afán de servir y ayudar a personas que más lo necesitan. En su viaje por Estados Unidos, se encuentra brindando cortes de pelo gratuitos a personas que no tienen hogares o familias para sostenerse.

Este peluquero no conoce de límites y no tiene problemas en ayudar a quien más lo necesita o cambiarle el look a una persona que quizá solo vea una vez en su vida. Por ahora, ha cambiado la apariencia de un veterano indigente, de tal forma que que muchos internautas no dudan en catalogar al hombre de “hermoso” por su nueva apariencia y la presencia que genera el corte.

De nombre Joshua Santiago, se encargó de compartir este momento a través de TikTok. Para darle un mejor detalle a lo hecho, se encarga de publicar el antes y después de su trabajo como peluquero con el hombre indigente sin hogar. En las imágenes, Joshua muestra a un hombre relativamente joven que luce un cabello y un bigote que no parecen haber sido rasurados desde hace mucho tiempo.

Hombre es viral luego de cambiar el look a personas sin hogar

Para Santiago no hay límites y no dudo en ponerse manos a la obra para comenzar a cambiarle el look y cortarle el cabello. Esto fue grabado y posteriormente también no dudo de hacer otros detalles para darle forma a lo que respecta en el bigote y también a la barba de este hombre que, literalmente, quedó como nuevo luego del corteo de cabello y afeitada de Joshua.

Tras su trabajo y dedicación, el militar retirado quedó irreconocible porque se puede visualizar un gran cambio. En los comentarios del video, muchos internautas señalan que el indigente les parece “guapo” y “adorable”, y agradecen a Joshua que ayude a los más necesitados. Como siempre, hubo todo tipo de comentarios porque también se resalta el riesgo de atender a alguien desconocido.

Desde el pasado fin de semana, el video ha obtenido más de 1,5 millones de visualizaciones. En otra publicación difundida este lunes, el peluquero ‘tiktoker’ indicó que el veterano no tiene hogar debido a una adicción que comenzó cuando prestaba servicio en el Ejército de EE.UU.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Perro sorprende en redes sociales al jugar con su oso de peluche