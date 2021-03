En la red social TikTok se visualizan videos con diferentes tipos de contenido. Alguno usuarios hacen de todo para poder convertirse en tendencia y así ganar seguidores. Ahora, una joven se hizo viral tras grabar un clip de ella bailando la canción ‘Machu Picchu’ de Camilo y terminar siendo retirada por las autoridades del lugar.

El hecho ocurrió en Cusco, Perú. Una chica viajó hasta la Maravilla del Mundo para poder grabarse bailando la popular canción del cantante Camilo Echeverry, quien invitó a todos sus seguidores a cumplir el reto de bailar su más sonado tema en lugares insólitos. La fémina no tuvo suerte y fue retirada por la seguridad del lugar.

Tras terminar de grabar, la tiktoker @ruthmarrufo12 publicó el video en su cuenta de TikTok porque, según la descripción del clip, “no entiende por qué le faltó el respeto al lugar”. Por el momento, la publicación ha generado una discusión en la popular red social, puesto que algunos consideran que no hizo nada malo mientras que otros aseguran que la mujer si le faltó el respeto a la zona arqueólogica.

Como bien sabemos, Machu Picchu es una ciudad Inca ubicada en Perú. Esta misma es considerada como la ‘sagrada ciudadela’. Debido a esto, muchas personas consideran que grabar un video para conseguir seguidores si es una falta de respeto, sobre todo las personas que viven y mantienen el lugar.

No es la primera vez que un usuario genera revuelvo en TikTok. Para muchos peruanos, la canción de Camilo no debió llamarse ‘Machu Picchu’ por el hecho de que en el tema no se habla de la ‘Maravilla del Mundo’. Sin embargo, el cantante anunció que la finalidad del nombre es comparar a una maravilla con su pareja Evaluna.

Camilo ha lanzado el reto a todos sus seguidores de TikTok a bailar en diferentes partes del mundo su último tema ‘Machu Picchu’. Ahora, la comunidad de la popular red social está empezando a viralizar el challengue con diversos comentarios, unos negativos y otros positivos.

