Hace algunos días llegó un lote de vacunas a Colombia para empezar con la inmunización en personas de la primera línea y tercera edad contra el COVID-19. Ante esto, un video viral se hizo público luego que una abuelita reciba la primera dosis. Las imágenes generaron cientos de comentarios y cuenta con más de 90 mil reproducciones.

Tuvieron que ser tres auxiliares que asistan a la personas de tercera edad para recibir la inyección. Uno de ellas tomó su brazo y se en el video viral se veía cómo la abuelita empezó a gritar y hasta a soltar una grosería cuando sintió la aguja.

El video viral, que contuvo las risas de miles de personas por las reacciones de la abuelita, fue publicado por el periodista caleño Miguel Ángel Palta, aunque no se confirma si el hecho fue en ese lugar.

“El día que me a mí me toque tiene que ser en la EPS, pues creo que me tienen que incapacitar mínimo un día. ¡Qué aguja tan grande y larga! ¿No puede ser una más pequeña?”, dice una usuaria. “Vuelven a la niñez. Además, puede que le duela la piel, sitica ella”, comenta otra persona.

¿Cómo va Colombia con las vacunas COVID-19?

El pasado 20 de febrero Colombia empezó el proceso de inmunización en el país basado en el Plan Nacional de Vacunación estructura por el Gobierno Nacional, que establecen dos fases y cinco etapas. En la primera etapa se contempla la primera línea del talento humano en salud y adultos mayores de 80 años.

¿Cuántas vacunas se han adquirid o en Colombia?

Lograron comprar 20 millones de dosis para 10 millones de personas por Covax y por mecanismos bilaterales 41.5 millones de dosis para 25.250.000 personas. De esta manera se alcanzará a 61.5 millones de dosis para 35.250.000 millones de personas a vacunar.

Finalmente, ya son más de 200 mil personas vacunadas de las más de 500 mil vacunas que llegaron al país.

