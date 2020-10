La necesidad le hace subir a buses para cantar y ahora se ha ganado el cariño de miles de usuarios. Esta es la historia de ‘Cindy sin dientes’, la abuela rapera que se volvió una estrella de Internet luego que un video viral publicado en Twitter mostrara el gran talento que tiene. Aquí te contaremos todos los detalles.

De acuerdo a lo indicado por Infobae en una nota publicada el 16 de octubre del presente año, la mujer de la tercera edad es una venezolana que realizaba presentaciones en el metro de Caracas; sin embargo, debido a la situación que atraviesa su país, se fue a vivir a Bogotá, Colombia, donde se gana la vida cantando en los buses del TransMilenio.

HIT EN REDES. La abuela rapera de origen venezolano que entretiene a los pasajeros de #Transmilenio. Una forma de ganarse la vida en plena #pandemia en #Colombia. #NoticiasSinControl #Noticias #Información pic.twitter.com/NOvPGghNf3 — @noticias_sincontrol (@noticiassincon1) October 15, 2020

Ella se hace llamar ‘Cindy sin dientes’ y su talento urbano ha impactado no solo a una gran cantidad de pasajeros, sino también a miles de usuarios de Twitter y de otras redes sociales. “Necesito una ayuda pa’ quitarme esta loquera, también me provoca tomarme una aguilera, no consigo mi cartera, me cayó una piojera, no tengo nada en la nevera, ya mi esposo no quiere ni menearme la cadera”, se le escucha cantar a la abuela rapera en el video viral compartido por la cuenta @noticiassincon1.

“Yo no soy una cualquiera, no soy bandolera, ni pistolera, tampoco soy estudiante, yo soy rapera, una humilde abuelita rapera, y me vine a Bogotá pa’ salir de esta peladera”, continuó diciendo la mujer. Sus palabras y buen ánimo dieron la vuelta al mundo.

