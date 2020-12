Cuando hablamos de sentir los colores, para muestras hay muchos botones en la historia no solo del fútbol, sino también de otros deportes. Jugadores que se volvieron leyendas y no solo por resaltar o ser los mejores de su época, sino porque transmitieron siempre profesionalismo, identidad y reciprocidad para con el público que los puso en lo más alto. Este viral de J.J. Watt está dando la hora en redes sociales.

Watt es uno de los jugadores insignia de los Houston Texans de la NFL de Estados Unidos. El ala defensivo del cuadro sureño fue consultado por la pésima temporada que va teniendo su equipo con una racha de 4-11, a lo que él respondió de la mejor forma, dejándole un brutal mensaje a sus compañeros.

“Si no puedes venir aquí, entrenar y trabajar duro, hacer lo que se supone que debes hacer, no deberías estar aquí. Es un trabajo, nos pagan mucho dinero; hay gente que invierte tiempo y dinero, compran camisetas y se preocupan todas las semanas. Estamos en la jornada 16, con una marca de 4-11, y aún así los aficionados ven el partido, se preocupan por todo esto”, declaró en un inicio, pero el mensaje continuó.

“Es el mejor trabajo del mundo. Si no puedes preocuparte aunque sea en la última semana, aunque estés en lo peor, si no eres capaz de preocuparte y dar lo mejor, eres basura”, dijo.

“Cada semana hay gente que se acerca y dice ‘Seguimos apoyando, estamos con ustedes’, y no tienen ninguna razón porque apestamos. Esa gente no cobre y nosotros cobramos mucho, esa es la razón por la que me siento mal: por nuestra afición y por la gente que se preocupa. Es basura saber que no les damos lo que merecen”, sentenció.

Ubicados en la tercera posición de la AFC Sur, Houston Texans se enfrentará, en la última semana de temporada regular en la NFL, a los Tennessee Titans, quienes lideran su división. ¿Qué te parecen estas declaraciones?

