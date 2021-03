Si hablamos de Tiktok, podemos hablar de todo tipo de videos, desde los que son coreografías de bailes ‘trends’, desafíos o retos que muchas personas tratan de cumplir con el fin de ser virales, pero también de aquellas experiencias de vida o en negocios que, aprovechando el alcance de esta red social, buscan que más personas se atrevan a vivirlo. Dicen que una imagen vale más que mil palabras y así parece que se nota cada vez que nos topamos con clips así en la actualidad.

Pero este video, que fue subido por la cuenta de TikTok de @overtime, nos muestra algo que ya se le hizo costumbre en esta red social. Todo tipo de imágenes de personas cruzando este novedoso puente que, a pesar de tener todas las medidas de seguridad correspondientes, no logran evitar que sus reacciones sean los más natural posible y nos dejen este copilado espectacular.

Jóvenes, más que todo, deciden vivir un momento de adrenalina pura en uno de sus viajes y no hay mejor forma que hacerlo que jugar con las leyes de la física. Claro, todo lo que sube, cae, pero también no se puede caminar sobre una superficie que no sea sólida. Aquí, aprovechando la altura, este puente nos permite vivir la experiencia de ‘volar’, pero a tal grado que nos deja estas reacciones.

Asiáticos cruzan puente flotante más alto y reacciones no apto para quienes sufren de vértigo son virales. (TikTok)

¿Cómo reaccionarías tú? Seguro que viendo estas imágenes, ya te das una idea de cómo podrías responder ante esta situación. Y te decimos que no eres el único o la única que tendría una respuesta a esta vivencia. Miles de comentarios generó el clip en TikTok y muchos dijeron que su reacción no sería muy lejana a la que vemos de estos protagonistas.

El clip se volvió tendencia en TikTok, generando un sinfín de comentarios de usuarios de diferentes países, desde los propios asiáticos, hasta europeos y latinoamericanos. Más de 20 millones de vistas generó en solo horas y otros tantos millones de reacciones.

