Este nuevo reto viral ya es parte de las redes sociales porque pone a prueba todas tus capcidades en tiempos de pandemia. Para esta ocasión, tendrás que encontrar a los tigres que muestran un rostro serio. El reto incrementa su dificultad y se vuelve tendencia porque tienes que resolverlo en menos de 30 segundos. Quizá estás en familia, pero te invitamos a intentarlo. ¿Podrás lograrlo?

¿Qué sabemos del tigre? El tigre es un felino que vive exclusivamente en Asia. A diferencia de otros mamíferos, no vive en manadas sino de forma solitaria, ocasionalmente compartiendo un territorio entre un macho y una hembra. En tiempos recientes tres subespecies de tigre ya se extinguieron y las restantes están en peligro de extinción debido a la caza indiscriminada y a la destrucción de sus hábitats naturales.

La expresión seria es una recurrente en los tigres. En esta ocasión tendrás que hallar cuantos de ellos tienen esta expresión en el rostro. Además de este detalles, ellos también son territoriales, esto se marca rociando orina u otras secreciones en los árboles y otras marcas del terreno. Si existe un conflicto en la delimitación territorial, los machos pueden entrar en una lucha física sobre el territorio, aunque en la mayor parte de los casos ninguno de los individuos involucrados es herido.

IMAGEN COMPLETA

Sin más preámbulos, te mostramos a continuación el presente reto viral que debes de resolver solamente en el límite de 30 segundos. Esto se da para poner a prueba tu rapidez y habilidad de percepción. Quizá se te haga dificil porque todos son del mismo color y poseen una expresión muy similar. Eso sí, que esté ubicados en filas te ayudará para ver detenidamente cada uno.

IMAGEN COMPLETA

SOLUCIÓN

Quizá el tiempo te quedó corto y no pudiste resolverlo en el tiempo indicado. Descuida, no te sientas mal. Es normal que este reto no haya sido resuelto en el tiempo límite porque posee cierta dificultad y mucha paciencia porque la solución no es rápida. Este desafío ha sido resuelto por un selecto grupo de personas y ahora te mostramos la ubicación de estos animales para que lo compartas con tus amigos.

¿Te gustó el reto? ¿Fue muy sencillo para ti? Pues te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas?

