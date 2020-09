José Manuel Estrada Calzada, más conocido como Pipi Estrada, es un periodista español que en estos momentos pasa por una situación difícil, pues su gato llamado ‘Trapito’ ha fallecido. A raíz de ello, decidió grabar un video que se volvió viral en redes sociales porque ahí se despide de su pequeño felino.

“Aquí estoy con mi ‘Trapito’, ha llegado el final… no sé qué ha pasado, pero de repente se cayó a la terraza de abajo, le cogí… pero no ha podido superar el momento”, empezó diciendo el hombre de prensa, entre lágrimas y acariciando a su mascota, según el clip publicado el 15 de septiembre del presente año en Twitter por el usuario @JDiegoTejeraS.

Qué hace Pipi Estrada pic.twitter.com/WUXu8jYPWO — 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐓𝐞𝐣𝐞𝐫𝐚 🇮🇨 (@JDiegoTejeraS) September 15, 2020

“Trapito, descansa, has sido siempre un gato muy bueno”, agregó para posteriormente besar y abrazar al animal. “Te quiero. Es la vida, hay que seguir peleando, no queda más remedio. Las mascotas son lo mejor que tenemos en esta vida”, manifestó Pipi Estrada antes de salir de plano para hablar con el veterinario que registraba todo.

Precisamente, él le dice al periodista que no había parado la grabación todavía, pero ello no es entendido por el hombre de prensa en primera instancia. “¿Está vivo?”, le pregunta sorprendido y confundido. Es ahí donde de inmediato, el veterinario le aclara: “No, que no lo había cortado, digo”. El video, que se volvió viral, ha generado polémica en redes sociales, pues si bien hay usuarios que mostraron su apoyo al periodista, otros optaron por criticar que hable mostrando el cuerpo del animal.

