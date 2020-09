Se volvió tendencia en Facebook el instante en que un perro no duda en defender a sus amos de unos feroces cóndores que acechaban a sus amos. La espectacular escena fue registrada en video y desató toda clase de reacciones entre los usuarios de las redes sociales.

El hecho fue captado por Gabriela Leonardi, dueña del can, quien vive en una zona residencial de Las Condes, en Santiago de Chile. Si bien las ventanas del lugar estaban cerradas, la mascota no vaciló en tratar de espantar a las aves que permanecían en el lugar pese a los constantes ladridos del can.

En el video también se aprecia cómo en cierto momento uno de los cóndores extiende sus alas amenazante. Incluso, la dueña de la perrita le advierte a su mascota que esa ave se lo quiere comer. Sin embargo, nada intimidó al animal que no dudó en hacerle frente a las aves.

Las imágenes, difundidas en Facebook, se volvieron tendencia y lograron superar las 3 millones de reproducciones. Asimismo, cuentan con más de 21 mil reacciones.

