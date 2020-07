4/4

FOTO 4 DE 4 | Y es que ante este tipo de encuentros, quienes tratan con animales conocen bien que estos seres pueden tener reacciones violentas debido a que no han tenido contacto con seres humanos recientemente; no obstante, el pequeño Mowgli respondió de la mejor forma cuando se le ofreció alimento. | Foto: Howl Of A Dog / YouTube