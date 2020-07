Una de las características más importantes de los autos eléctricos de Tesla es que nunca necesitarán recargar gasolina; sin embargo, el conductor de uno de estos parece no tener la más mínima idea de cómo es que funciona su sistema. Y es que el sujeto fue captado intentando encontrar el depósito de combustible en uno de estos coches . La escena, registrada en video por un testigo, se viralizó en las redes sociales y desató las carcajadas de miles de internautas.

No hay mucha información sobre las imágenes, más que el clip fue captado en Estados Unidos por el cliente de una gasolinera que esperaba su turno para recargar gasolina detrás del protagonista del hecho.

En un inicio, quienes presenciaron el incidente pensaron que el joven estaba bromeando, pero el chico no dejaba de mostrarse confundido al no encontrar el depósito que, por lógica, no existe en este tipo de autos eléctricos.

Pensaron que después de varios segundos el sujeto se había dado por vencido, pero no. El despistado joven intentó nuevamente encontrar el conducto en alguna parte del coche. Abrió el maletero, pero nada.

Luego de varios segundos, decide consultar en Internet con su celular. Lo más probable es que recién allí se percatara de su error, pues abandonó la estación poco después.

“Pobre hombre”, se lamentaron los jóvenes que iban en el otro auto, sin poder dejar de reír.

La curiosa escena causó el mismo efecto entre los usuarios de Facebook, en donde las imágenes se convirtieron en todo un éxito viral con más de 27 millones de reproducciones.

