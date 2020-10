¿Qué pasó? No te pierdas del material que remece las redes y desató toda la clase de comentarios en los meses de pandemia del COVID-19. Una pareja que decidió dar rienda suelta a sus instintos fue reprimida por una señora a la que no le agradó contemplar el espectáculo a vista pública. En más de una ocasión, Internet nos muestra situaciones insólitas de distintas partes del planeta, especialmente en Rusia que es de donde provienen la mayoría de videos que se vuelven virales en Facebook. ¿Ya lo viste? No te lo pierdas.

Conocida como ‘Lady Irina’, esta mujer se percató de lo que sucedía en las cercanías a su casa y decidió reaccionar de forma violenta, agrediendo a la pareja con un palo de madera sin darles oportunidad a reaccionar. Si ya llegaste hasta aquí, ojo con el contenido que te mostramos a continuación.

En unos arbustos de un parque en la ciudad de Stavropol, situada al suroeste de Rusia, una pareja decidió que era el mejor lugar para un encuentro nada íntimo a plena luz del día, pero con lo que no contaban era con la reacción de una mujer de las más temidas del barrio.

La actitud de la mujer hacia esta pareja generó todo tipo de reacciones en redes sociales. (YouTube)

Las imágenes, grabadas por un vecino del barrio desde lo alto de su departamento, muestran cómo una mujer vestida con polo rosado cruza la calle con un palo de madera y decide interrumpir lo que hacía la pareja golpeándolos salvajemente. La señora no esperó que las autoridades lleguen, ella decidió reaccionar por su cuenta.

La actitud de la mujer generó todo tipo de reacciones en redes sociales, ya que el clip se convirtió en un auténtico viral. Muchos usuarios criticaron su accionar por la forma violenta de cómo actuó; otros, rechazaron la decisión de los jóvenes de no buscar más intimidad para su encuentro amoroso.

¿Te gustó el video? ¿Quisieras poder enterarte de más material como este todos los días? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más videos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas? No te pierdas lo último en tendencias en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Perro intenta asustar a su dueño al llegar a casa y reacción de ambos es viral en redes sociales. (Video: Facebook)