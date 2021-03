Los animales suelen ser la perfecta compañía y la alegría de cada hogar. Sus actitudes se vuelven en momentos anecdóticos para la familia. Sin embargo, no todo es color de rosas porque ellos suelen asustarse con el estruendo de los fuegos artificiales. Tal es el caso de este perro que se volvió viral en redes sociales por quedar atrapado en una pared cuando intentaba escapar o refugiarse por temor a este sonido.

Sabemos que los fuegos artificiales no son nada saludables para las mascotas de la casa. Los petardos también son elementos que solemos utilizar para festividades y celebraciones con un color especial a cada evento. Sin embargo, el hecho de todos no vivirlo igual nos aleja de ese afán de usarlos. Muchos animales se muestran sensibles por el oído y surge ese miedo de escuchar explosioens que los asustan.

Este susto queda claro con lo que le sucedió a este pequeño animal en China. Exactamente la provincia Xiangshui vio el terror de este diminuto animal de raza pastor alemán que no encontraba refugio al sentir este estruendo de los fuegos artificiales. Ellos suelen desesperarse y encontrar un rápido refugio. Sin embargo, nadie pensaba donde se escondía hasta que lo encontraron.

El animal no tuvo otra salida y se acercó a una pared de la casa para tener refugio mientas intentaba huir de alguna u otra forma. Esto sucedió en el país asiático ante la desatención de sus dueños que no se dieron cuenta de su ausencia. El hecho se dio el pasado 12 de febrero cuando en China se encontrabana con todos los preparitivos y celebración de la llegada del Año Nuevo Chino.

Esta noticia ha sido síntoma de críticas y cuestionamiento porque el uso de fuegos artificiales viene siendo prohibido de manera gradual en varios países. Según el diario chino The Papel, el animal no tenía compañía en casa y no tuvo mejor idea que esconderse ante el estruendo y los petardos lo hicieron correr a cualquier lugar. Sin embargo, es curiosos el lugar donde terminó.

Fruto de la desesperación, este animal salió corriendo de forma despavorida y parte del miedo lo llevó a un escenario impensado. El perrito se chocó contra una pared y por obra de suerte pudo atravesarla para encontrar el mejor refugio en casa. Él se quedó atrapado en el muro y sus dueños al llegar comenzaron a preocuparse porque no lo encontraban. Eso sí, el rescate fue pronto.

Los vecinos llamaron a la Policía por el ruido del golpe y los ladridos y, rápidamente, llegaron a la casa para poder sacar al animal de la pared. Afortunadamente, el can salió ileso, pero esto hará que su familia se lo piense dos veces antes de volver a tirar petardos o dejarle solo en el Año Nuevo.

