Un video viral que tiene como protagonista a una mujer que gritaba e insultaba a los trabajadores de un supermercado en Estados Unidos que le pidieron que abandonara el lugar por no usar mascarilla. La escena desató toda clase de reacciones en Facebook y otras redes sociales.

En la zona de North Hollywood, California, la popular tienda de comestibles Trader Joe’s inauguró un nuevo local pero el evento se vio manchado por la acalorada protagonista del video viral de Facebook que clamaba haber sido “acosada” por los empleados y compradores por no llevar cubrebocas, reportó Newsweek.

Videos grabados por el resto de compradores muestra a la mujer del área de Los Angeles arrojando al suelo la canastilla de compras, gritándole a los trabajadores de la tienda y diciendo que su doctor no le dejaba usar mascarilla para protegerla tanto a ella como al resto de una posible infección.

El comportamiento de la protagonista del video viral de Facebook –conocida como “La Karen de San Fernando Valley”, apodo que suele usarse para identificar a las mujeres que tienen este tipo de reacciones en lugares públicos– rápidamente desató toda clase de reacciones en las redes sociales.

“Ese hombre me acosó por no usar tapabocas”, se le oye decir a la mujer a los clientes que grababan la escena. “Tengo un problema respiratorio, mi doctor no me deja usar mascarilla. Así que cualquier me acose para que la use está violando una ley federal. ¿Entendieron? Que quede grabado”, agregó.

Finalmente, la protagonista del video viral de Facebook fue escoltada fuera de la tienda y en redes sociales se desató toda una retahíla de comentarios criticando el lamentable accionar de la mujer, donde incluso una doctora refutó su justificación y aseguró que si bien puede ser una molestia para algunos, se puede respirar sin problemas con la mascarilla.

