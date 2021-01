Cualquier dueño de mascota te dirá el suplicio que tienen que pasar para acicalar a su engreído; sin embargo, pocos se atreven a ponerlos en su sitio de la forma como la protagonista de un video viral que está dando la hora en TikTok lo hizo mientras le recortaba las garras a su gato.

Sharlene Consuegra, de Nueva Jersey, Estados Unidos, recientemente compartió un video de ella y su felino en su cuenta de TikTok en el que mostraba cómo lidia con los berrinches de su mascota cuando le toca hacerse la “paticura”, la misma que en todo momento intenta liberarse para emprender la huida.

Cuando la mujer de 41 años intenta recortarle las garras con unas pinzas, el gato intenta arañarla e incluso morderla. “Nah, no me importa, te voy a cortar las uñas”, se le oye decir a la mujer en el video viral y, a pesar que el felino maúlla sin cesar, ella lo consuela diciéndole que “todo estaba bien” y que no pasaba nada.

Pero en un determinado momento, el gato se cansó de suplicar y decidió adoptar una actitud más desafiante para que dejara de torturarlo emitiendo un fuerte siseo. Desafortunadamente para él, su dueña no estaba dispuesta a tolerarle tales majaderías y le siseó de vuelta. “¡Yo también puedo hacerlo!”, le dijo imitando a su mascota.

Sorprendido por lo que acababa de pasar, el gato miró a la cámara y su expresión desató toda clase de reacciones entre los seguidores de Sharlene, que le reiteró que se comportara ya que ella también sabía sisear como él. Hasta el momento, el video viral tienen más de 16′000,000 de reproducciones y fueron replicadas en otras redes sociales.

