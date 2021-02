La doctora Ana María Polo , conductora y ‘jueza’ del reconocido programa de Telemundo, Caso Cerrado, ha protagonizado un tenso momento que quedó registrado en un imperdible video viral de Facebook que ya recorre todas las redes sociales. La abogada entró en cólera al escuchar a una participante colombiana presentarse en inglés. ¡No te pierdas en impactante momento!

Caso Cerrado es uno de los programas más vistos en América Latina. El formato conducido por la abogada cubano-estadounidense, Ana María Polo, es un éxito en distintos países. Al set llegan cientos de personas, en su mayoría latinos, tratando de encontrar soluciones a sus conflictos o demandas. En uno de los últimos episodios emitidos por Telemundo, una joven de nacionalidad colombiana sacó de sus casillas a la ‘jueza’.

“Hello, good afternoon”, dijo la participante de nombre Luna. Al escuchar estas tres palabras en idioma inglés, la doctora Polo estalló en cólera en cuestión de segundos y le respondió: “Ni good afertnoon ni hello, aquí se habla en español. Tu nombre es Luna y aquí hablas en español”.

Sin embargo, como podemos ver en el video viral , la panelista insistía en hablar en inglés e intentaba explicarle a la doctora Polo que se sentía cómoda hablando ese idioma. Pero la conductora no entendía razones y le advirtió: “Si no hablas español, te vas. No me importan tus retos cochinos, estúpidos e idiotas”, dijo la ‘jueza’ de Caso Cerrado ya visiblemente molesta e indignada.

La abogada enloqueció ante su público, pues la participante seguía intentando expresarse en inglés. Finalmente, la doctora Polo le dio un ultimátum: “Eres colombiana y esto es un programa en español. Si no hablas español en la próxima palabra ¡te largas!”. La joven entendió perfectamente la situación y respondió con un “sí, señora”.

El video viral se ha convertido en tendencia en todas las redes sociales tras ser publicada en Twitter, donde ya alcanzó más de 2 millones de visualizaciones y cerca de 900 retuits. El programa Caso Cerrado tiene muchos seguidores y también críticas en las redes sociales.

