En tiempo de pandemia, videos virales como el de a continuación se han convertido en los favoritos de las audiencias, pues qué mejor que afrontar la aparición del coronavirus con una sonrisa, aunque esta dure apenas unos minutos. Mira el clip cuantas veces quieras e intenta no sentir nada por esta perrita. Simplemente increíble. Ojo, las imágenes ya han dado la vuelta al mundo.

Tal y como se puede apreciar en las imágenes, el viral del momento es protagonizado por una pequeña perra que escucha como su dueña la culpa por haber destrozado un balde. Sin embargo, lo divertido recién viene cuando el can empieza a sonreír en varias ocasiones. El animal responde al nombre de Patricia, una perrita negra rescatada que ahora reside en El Colorado, provincia de Formosa.

Así, tras observar a su dueña y ver que esta le seguía retando, la perra no dejó de ir de un lado a otro de manera desesperada como si ella fuese la culpable de lo sucedido. Junto a Chiquitita, la otra can del video, Patricia ríe en todo momento mientras su dueña buscaba explicaciones. “Siempre guardamos todo porque sabemos que les gusta romper, pero esa noche me olvidé el balde y pasó lo que pasó”, contó la mujer.

La perrita negra es Patricia, y es viral por su risa cuando la retan. (Foto: Captura)

El video fue compartido por Andrea, dueña de Patricia, en redes sociales, donde ya suma miles de ‘me gusta’. Como si no fuera suficiente, el clip estalló en cuanto a número de reproducciones y ni que decir de los comentarios. En países como México, Estados Unidos o España, por ejemplo, este clip de apenas unos segundos se ha vuelto el favorito de los usuarios.

Entre las reacciones más destacadas del video en TikTok, llamó la atención la sorpresa de muchos cibernautas la ver las imágenes. Asimismo, otros no pudieron evitar las risas por la curiosa actitud del can. No cabe duda de que este perrito hoy se ganó miles de fans, y una prueba de ello ha sido el apoyo que ha recibido el clip.

¿Te gustó el video? ¿Quisieras poder enterarte de más material como este todos los días? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más videos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas? No te pierdas lo último en tendencias en redes sociales.

