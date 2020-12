Un video viral de una turista pasada de copas montando a caballo que se perdió en México desató toda clase de reacciones en TikTok. La joven identificada con el usuario @lizzyfromtheblock99 compartió las imágenes el pasado fin de semana donde explica que estaba ebria, extraviada y sin poder pedir ayuda porque no hablaba español, sin imaginar que en apenas unos días acumularían más de 10′000,000 de reproducciones y contando.

Antes de preguntarte sobre el paradero de la protagonista del video viral , te contamos que al final pudo llegar a salvo a su hotel gracias al caballo, que sabía el camino de regreso. “Hola, TikTok. Actualmente me encuentro en alguna parte de la jungla de México, y no hablo español, y estoy en un caballo, y me embriagué, y no sé cómo llegué aquí”, se le oye decir a la despistada mujer.

“Nadie aquí habla mi idioma, así que no saben lo que estoy diciendo. No sé hacia dónde voy. Solo sé que estoy en un caballo”, añade la joven, que a estas alturas del video viral apunta la cámara hacia abajo para probar que efectivamente estaba montando uno y, de paso, mostrar las pertenencias que llevaba consigo. Frente a ella había dos muchachos también a caballo que le daban direcciones en español.

“Me siguen diciendo cosas, pero yo no las entiendo. Um, estoy asustada, porque no sé cómo montar a caballo”, precisa, aunque sin dejar de mostrarse sorprendida por el predicamento en el que se encontraba. El video viral fue ampliamente compartido en TikTok y varios usuarios publicaron sus propias reacciones al verlo expresando su preocupación por la joven, otros queriendo saber qué pasó al final y algunos criticándola por exponerse de esa manera.

Finalmente, en otro video que compartió en su cuenta de TikTok, @lizzyfromtheblock99 señala que nunca estuvo perdida como pensaba ya que el caballo sabía hacia dónde iba ya que al final la llevó a una cascada. “Simplemente me separé de mi grupo, porque mi caballo seguía corriendo más que los del resto, y yo estaba adelante”, aclaró sobre la experiencia que la convirtió en lo más comentado de las redes sociales.

