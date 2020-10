Desde hace algunos días circula en redes sociales un video en el que se puede observar a una joven que pasea con total normalidad a un tigre de bengala. La escena, captada en una calle del municipio de Guasave, en Sinaloa (México), no ha tardado en volverse viral en las redes sociales.

El hecho fue registrado por un conductor que se movilizaba por el área y que no dudó en detenerse para conversar con la chica que guiaba al gran felino con una correa y como si se tratara de un perrito. “Mira loco, en Guasave la gente sale a pasear con un tigre”, dice el hombre que, por la forma en la que habla, parece conocer a la joven.

“Al ver al perro ese”, bromea, al mismo tiempo que enfoca al tigre. La chica le responde que “esta es la más chiquita”, dando a entender que tiene a otro felino en casa. “¿No come eso, o qué?”, pregunta el conductor. La paseadora responde “no”.

Las imágenes se volvieron tendencia y no tardaron en generar polémica entre los usuarios de Internet. Algunos señalaron que la grabación no hace otra cosa que demostrar “la irresponsabilidad y la falta de actuación de las autoridades locales”, quienes no deberían permitir que un animal salvaje sea paseado por las calles sin ningún tipo de precaución. Asimismo, están quienes afirman que el tigre parece estar bien de salud y que se le ve mejor cuidado que en un zoológico.

La grabación acumula hasta el momento más de 120 mil reproducciones en redes sociales.

