Se volvió viral en las principales redes sociales el singular acto de una mujer que, luego de haberse tomado dos botellas de vino, se grabó pelando un huevo cocido con la boca.

La protagonista del clip se llama Melinda Friend, una mujer estadounidense de 42 años que, según dice, odia tener que pelar huevos cocidos. Por eso, mencionó que su intención es poner en práctica un método rápido para pelarlos. Este consiste en quebrar la cáscara por los extremos y después utilizar la boca para soplar para terminar de sacar el huevo.

“Nunca en mi vida me he tomado dos botellas de vino, pero tengo que enseñales esto porque es lo más divertido que he hecho nunca.Tenía tantos huevos que pelar que decidí probar algo diferente”, dijo la mujer, que terminó volviéndose una estrella de las redes sociales.

El peculiar video se volvió viral y desató carcajadas entre los usuarios de Internet, quienes hicieron hincapié en el ingenio y la alegría de la mujer.

