“Vikings” es una serie de televisión creada por History Channel bajo la dirección de Michael Hirst que cuenta la historia del vikingo Ragnar Lothbrok. Este fue uno de los héroes más famosos de la cultura nórdica que es conocido como uno de los primeros reyes de Suecia y Dinamarca durante el siglo VIII. Desde su estreno en el 2013 ha acumulado una serie de comentarios positivos y su última sexta temporada no ha sido la excepción.

Como se sabe, esta parte 6 de “Vikings” se dividió en dos partes donde la primera comenzó en diciembre del 2019 para llegar a su fin con el episodio ‘The Best Laid Plans’ (6x10) que se emitió el 5 de febrero del 2020, mostrando un giro inesperado para la serie que sorprendió a todos sus seguidores.

Tras la muerte de Lagertha, los vikingos perdieron la brutal batalla contra los rus, muriendo en combate el rey Harald y, supuestamente, el mismo Bjorn Ironside a manos de su hermano Ivar El rey de Kattegat fue apuñalado por el ‘Deshuesado’ y su última escena fue cayendo al suelo, presuntamente sin vida.

Ahora los fans quieren saber cuándo se estrenarán los siguientes episodios de la serie para saber si realmente Bjorn Ironside murió y qué pasará con los demás vikingos pertenecientes a la serie de History Channel.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA SEGUNDA PARTE DE “VIKINGS” TEMPORADA 6?

La actriz que interpretó a Lagertha en Vikings dijo que se llevó recuerdos muy valiosos de la serie a su casa. "Me llevé la espada de Lagertha. Es una buena. También su primera armadura. Es la primera, hecha por Calvin, que es un gran amigo mío de Irlanda"

La segunda parte de la temporada 6 de “Vikings” comenzará con el estreno de su capítulo 11 el 4 de diciembre del 2020, según IMDB. El mismo episodio también estará disponible en Reino Unido y a través de Amazon Prime para aquellos que tengan la suscripción al día.

Ahora, esto es lo que se ha informado pero de momento no hay una confirmación oficial de la misma History Channel. Como se recuerda, la temporada 5 se dividió también en dos partes con una de ellas estrenándose en noviembre del 2017 y la siguiente ese mismo mes del 2018.

De momento la casa productora no ha revelado los títulos de los siguientes capítulos, así que tampoco se sabe exactamente de qué tratarán los nuevos episodios de “Vikings”. No obstante, n conversación con TV Guide, el creador de “Vikings”, Michael Hirst, arrojó algo de luz sobre el futuro del héroe protagonista:

“Bueno, no está muerto. ¿Lo está? Está muy muy muy malherido. No puedo decirte mucho, pero lo que puedo decirte es que en el próximo episodio es extraordinario y varias cosas que creías que eran verdad, al final de este resultan no ser del todo ciertas”, comentó.

La suerte de Bjorn es la gran pregunta que dejó el final de mitad de temporada de "Vikings". ¿Qué pasó exactamente con el hijo mayor de Ragnar? (Foto: History)

Esto coincide sin duda alguna a lo dicho también recientemente por Alexander Ludwig sobre este inesperado momento del final de la primera parte en el que afirmaba que Bjorn volvería seguramente de alguna forma.

“Creo que es la gran pregunta, Hará que los fans sigan viéndola. Es verdad que no pinta bien para él. Te diré eso […] En los próximos 10 episodios, verás que incluso en la muerte, los dioses están de su parte”, declaró para TVGuide.

¿Pero es el mejor momento para que Bjorn muera en estos momentos a manos de Ivar? Ludwig lo tiene claro:

“No. En el contexto de su personaje, no. Pero también es como perfecto. Nadie se lo esperaba, por eso creo que es un giro genial. Es algo de lo que hablado con el creador de muchas maneras y dije que quería que Bjorn fuera apuñalado a manos de alguien como Ivar. Si no fuera Ivar, entonces habría sido por su propia mano o algo tan trágico que la audiencia empatizase”, declaró.

“Porque es muy obvio que Bjorn finalmente llegue y logre toda esta grandeza y derrote a su hermano y salve el día. Es algo que todo el mundo quiere. Por eso me gustó esa elección. Pero también te digo que no se irá sin pelear. Esté vivo o no, verás una versión de Bjorn de alguna manera”, agregó Ludwig.

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TENDRÁ “VIKINGS” 6?

La sexta temporada de “Vikings” tendrá 20 episodios, que se emitirán en dos partes, comenzando con un estreno de dos horas. La segunda parte de la temporada 6está programada para el 2020.

En la sexta entrega del drama histórico la guerra entre los hijos de Ragnar Lothbrok por Kattegat tendrá un desenlace épico. Ahora que ya se han revelado 10 de estos capítulos, los fans esperan con ansias lo que sucederá con la otra mitad de la serie de History Channel.

