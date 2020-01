Una unidad de bomberos tomó la particular decisión de sacarse una fotografía posando ante una vivienda envuelta en llamas, en la ciudad de Detroit. La instantánea se hizo viral a través de las distintas redes sociales, a pesar de que fue borrada. El hecho ocurrió en vísperas de Año Nuevo y ha provocado la molestia de millones de internautas en redes sociales.

“Todo el mundo está furioso” dijo en declaraciones al diario neoyorquino Deonte Higginbotham, uno de los miembros de la familia que habitaba la vivienda devastada por las llamas la vísperas de Año Nuevo, donde vive con su madre de 70 años. Higginbotham denunció que ninguno de los 18 bomberos que aparecen en la fotografía -no se sabe si quien tomo la instantánea era miembro del equipo- hizo nada y exigió que sean despedidos.

Después de que la fotografía despertará las redes sociales, a pesar de que poco después de ser subida fue borrada, los responsables del servicio contra incendios justificaron la actuación de los trabajadores asegurando que la casa estaba vacía y que cuando llegaron había tantas llamas que no se podía hacer nada.

“El director, situado en el centro de la fotografía, se estaba retirando y pienso que quisieron hacer esto como un recuerdo, aunque desafortunadamente no sea muy profesional”, dijo al Post el vicedirector de los servicios de extinción de incendios de Detroit, Dave Fornell. Agregó que la llamas estaban muy extendidas y que no había nadie en el edificio, por lo que se decidió no entrar y trabajar para evitar que el fuego se extendiera a otros inmuebles.

Los habitantes no se encontraban en la casa de manera temporal mientras realizaban varios trabajos de renovación de la vivienda. El responsable de los bomberos agregó que se ha abierto una investigación al respecto y que si es necesario se tomarán acciones disciplinarias.

Esta "polémica" fotografía de unos bomberos en pleno incendio "escandalizó" las redes sociales. | Foto: Twitter