¿Cómo me irá en el amor? La pregunta que muchos se hacen. ¿Cuáles son mis fortalezas o debilidades en el amor? Este test viral de personalidad es para aquellos esos usuarios de las redes sociales cuyas respuestas encontrarás con solo mirar con atención la imagen y definirte con una de las propuestas. Lee las respuestas.

Este 2021, Depor vuelve más recargado de estupendos virales para satisfacción de aquellos usuarios que gustan de estos retos o desafíos para amenizar el día. También te traemos los test que no han dejado más que sorpresas entre los usuarios. Vamos a inspeccionar esta imagen del nuevo test viral de personalidad.

Esta imagen fue publicada hace unos días en medios internacionales y responde a un test que te dejará sin palabras. La imagen propone que, de las imágenes o figuras que veas, la que hayas escogido te dirá conflictos que probablemente tengas y necesites resolverlo. Además, podría ayudarte a reflexionar.

Imagen viral

Escoge uno de los círculos y mira cómo te va a ir en el amor. (Difusión)

Respuestas del test viral

Si elegiste el primer círculo lo que suele primar en el amor para ti, al menos en este momento de tu vida, es el miedo. Quizás una relación difícil del pasado te haya dejado herido, o tal vez en el fondo temas que te lastimen, las cosas salgan mal, te abandonen o traicionen. Pero, ¿qué pasaría si te arriesgaras? ¿Recuerdas algún otro miedo que hayas atravesado? ¿No se siente un poco liberador cuando lo superas? Podría estar esperándote algo muy bueno detrás de ese miedo.

Si escogiste el segundo círculo, lo que te gobierna a ti en el amor, lo que termina de hacerte decidir que quieres estar con alguien, es el misterio. Sí, ¡así como lo lees! Si hay algo que te magnetiza son los imposibles, eso que no puedes resolver, que no conoces del todo, que tienes que descifrar de a poco como si fuera un enigma. Eso es lo que a ti más te enamora, algo que no está dado de una vez y tal como es, sino que debes descubrirlo.

Si escogiste este círculo -el último de izquierda a derecha de la parte superior- lo que más te puede a ti en el amor es el futuro y, en esto, lo que prima es tu mente. Necesitas saber que tienes seguridad, estabilidad y un proyecto en común para saber que estás en un lugar donde puedes abrirte y mostrarte tal y como eres. Si no, para ti, no tiene sentido. No crees mucho en el amor romántico ni en las historias pasionales que acaban tan rápido como empiezan. Para ti el amor se construye, y así lo vives.

Si escogiste el círculo número cuatro, sin dudas lo que te gobierna en el amor son los impulsos. De contención racional y analítica tú no sabes mucho. Te dejas llevar por lo que sientes, a veces demasiado. Eres de los que no les interesa qué pensarán los demás, solo se arrojan casi sin pensar. Aunque a veces eso puede ser un problema si no aprendes a encontrar el justo equilibrio entre escuchar lo que sientes y estrellarte contra el suelo habiéndolo visto.

Si elegiste el quinto círculo, tienes quizás la visión del amor más pura de todas. Eres una persona que no tiene miedo ni pudor de escuchar su corazón, más allá de lo que su cabeza pueda decirle. Haces lo que sientes y puedes amar de una manera tan incondicional como profunda. Eres de esas personas que aman más allá de la distancia o el tiempo, pues cuando se conectan de corazón a corazón nada ni nadie romperá ese vinculo sagrado.

Si elegiste este último círculo, en el amor a ti te gobierna el análisis, esto quiere decir, la mente, la razón. Puedes ser un poco distante, frío o calculador, pues para ti los impulsos deben frenarse y las pasiones deben medirse. Para ti la importancia está, ante todo, en la regulación. Pero muchas veces, por más paradójico que parezca, terminas enamorándote de alguien a quien el corazón es quien la gobierna.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como este test, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

