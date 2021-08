Una sorprendente historia viral de Facebook ha dado la vuelta en todo Estados Unidos y el mundo, la cual tiene como protagonista a una joven mujer que, durante un partido de rugby, se enteró de la manera menos esperada que se encontraba embarazada.

Beth Cox, de 22 años, militante de los Warrington Wolves, era titular en un partido de rugby contra un rival habitual, el Wigan, cuando de pronto recibe un fuerte tacle que estuvo a poco de noquearla.

Pero la sorpresa trascendió a esta brusca acción, pues tras ser atendida se enteró que se encuentra en la dulce espera, exactamente con cuatro semanas, sin que ella tuviera la más mínima idea de la gestación.

Primera imagen del bebé que espera Beth Cox. (Foto: SWNS)

Sabiendo de su nueva situación, Beth mostró preocupación por la salud de su bebé, sobre todo para conocer si había algún problema luego de la fuerte jugada, pero para su alivio las pruebas no detectaron problema alguno.

“Al principio fue preocupante saber que estaba embarazada durante el partido. Llamé al médico y me dijeron que todo estaba bien (…) No se puede hacer un escaneo hasta las seis semanas, por lo que tuve que esperar dos más”, dijo la futura madre.

Al relatar su experiencia, Beth reconoce que sintió “pánico” por el hecho de haber jugado los 80 minutos reglamentarios de un partido de rugby desconociendo su estado de gestación, pero confesó que al confirmarse de su embarazo quedó “encantada” con la noticia.

Beth junto a su pareja, Mathew Hopwood. (Foto: SWNS)

Sin embargo, no descartó volver a las canchas desde marzo de 2022, sobre todo para vestir la casaquilla de los Warrington Wolves, el equipo de toda su vida.

La futura mamá se dedica a este deporte desde que se encontraba en la escuela primaria, pero tuvo que jugarlo en el equipo de niños cuando era adolescente, ya que no existía una división femenina, pero expresó sentirse feliz al ver que esta disciplina cada vez cuenta con más adeptas entre las mujeres de todas las edades.

“No muchas mujeres han podido hacer esto, así que se siente increíble. Quiero que la gente sepa que no debe rendirse. El hecho que seas una niña y te quedas embarazada no significa que no puedas seguir tus sueños”, sentenció.

