En la actualidad, los retos virales se han convertido en la sensación entre los usuarios de Facebook. Esta vez, te presentamos un acertijo que demandará, nuevamente, de todas tus habilidades de concentración y observación, por lo que tan solo contarás con escasos 5 segundos para resolverlo.

Antes de comenzar este desafío debes recordar que llegar a su conclusión no es imposible, tampoco dejes que el escaso margen de tiempo para su resolución te intimide, todo lo contrario, que sea esta la motivación necesaria para poner el doble de empeño. Recuerda, la clave es concentrarse y observar.

Por ello, en la siguiente imagen se aprecia un sinnúmero de paisajes, aparentemente no hay diferencias entre cada una de estas, pero si miras detenidamente, notarás que hay una figura que no es igual a las demás. Sin embargo, no olvides que tu misión es encontrarla en un máximo de 5 segundos.

IMÁGEN DEL RETO VIRAL

Imagen completa, mira con mucha atención. (Foto: Captura/Genial Gurú)

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Se acabó el tiempo ¿Pudiste encontrarlo? Si lo hiciste ¡Felicitaciones! Si aún no das con la respuesta, no te preocupes, pues tienes que saber que del total de personas que han realizado este reto viral, solo el 2 por ciento pudo resolverlo en 5 segundos.

Si no estás dentro del selecto porcentaje de usuarios que lo completó en el plazo acordado, aquí te dejamos unas pistas para solucionar este acertijo viral.

La imagen te muestra dos tipos de figuras que se repiten: una con las montañas que miran hacia la izquierda y otras hacia la derecha, pero existe una sola que no cumple con ninguno de estos patrones.

Resolución del reto viral de los paisajes. (Foto: Captura/Genial Gurú)

Llegados a este punto, cuéntanos ¿Qué te pareció este reto viral? ¿Te resultó fácil o, por el contrario, estuvo difícil? Independiente de la respuesta, te animamos a realizar más de estos acertijos, pero también a que involucres a tus amigos y familiares.

