El restaurante Nusr-Et Steakhouse del famoso chef Salt Bae , no solo se caracteriza por sus costosos platillos donde destaca el bistec cubierto de oro, sino también por las diversas críticas por la millonaria cifra que se debe pagar por una cena o la calidad del servicio que se ofrece. En medio de toda la polémica, hace unas semanas el carnicero John Stirk decidió hacerle la competencia y crear una versión más barata de su tradicional plato en base a carne y la publicidad en redes sociales sigue acaparando la atención, ¿de qué se trata el “Stirk Bae” y cuánto cuesta esta propuesta que ya es viral?

Nusret Gökçe cobra 2.000 dólares por el popular plato y hace poco, el jefe de cocineros reveló un impactante detalle sobre él: cubrir filetes de £1,450 (US$1.918) con pan de oro “no mejora el sabor ni la cambia la calidad”. Sin embargo, Mr Mehmed dejó en claro que la comida en el restaurante de Salt Bae es “la mejor de Londres”, por lo que los clientes están dispuestos a pagar una cantidad exorbitante.

“La gente se ha quejado porque ha visto facturas en las redes de personas que han pagado 10.000 libras esterlinas (13.200 dólares) por una botella de vino. Pero puede encontrar estos precios en todo Londres. El servicio y la calidad que brindamos son extremadamente altos (...) Es más interactivo que la mayoría de los restaurantes: cocinamos y preparamos la comida frente a usted, como nuestro baklava tradicional, que es un postre muy popular”, indicó al medio MyLondon .

El restaurante de Salt Bae ofrece un bistec cubierto en oro de casi 2.000 dólares. (Foto: Instagram)

El bistec bañado en oro que le hace la competencia

Esta historia de acaudalados comensales que visitan a Salt Bae para probar su costoso platillo llamó la atención de John Stirk, un carnicero y dueño de los restaurantes de carnes Stirks Italian Steakhouse en Sunderland y The Butcher’s Deli en Durham. Él creó una alternativa económica al filete cubierto de oro de 24 quilates.

Esta versión más barata que alcanza para dos personas cuesta 100 libras (136 dólares) y fue lanzada a inicios de noviembre bajo el nombre de “Stirk Bae”. El pedazo de carne pesa 38 onzas, es decir, poco más de un kilo.

“Me encanta que la gente publique fotos de la comida que ha tomado y nos haga una buena crítica (...) para mí se trataba de demostrar que el filete cubierto de oro podía hacerse más barato y podía hacerse mejor. No tiene por qué costar un dineral”, indicó a The Guardian .

De esta manera John Stirk hizo una crítica a los precios del menú de Salt Bae. “Lo que me molesta del restaurante en Londres es que hay muchas más fotos de gente publicando recibos de cuánto han pagado por la comida en lugar de la calidad (...) El año pasado por estas fechas la gente no podía permitirse alimentar a sus hijos y ahora las redes sociales están llenas de recibos de lo que se han gastado en un restaurante (...) Me parece mal. No me parece bien”, agregó.

Exitosa propuesta

A lo largo de las semanas, el “Stirk Bae”, versión barata del bistec cubierto de oro de Salt Bae se ha vendido muy bien en el restaurante de John Stirk y se continúa promocionando en la cuenta de Instagram del local: “¿ya probaste nuestro bistec dorado de 24 quilates?”, se lee en la publicación donde también están los números de reserva para lograr una mesa en el local.

Los precios de la carta de Salt Bae

Los precio del menú del restaurante de Salt Bae en Londres. (Foto: Nusr-Et Steakhouse London)

¿Quién es Salt Bae?

Nusret Gökçe, apodado Salt Bae, es un cocinero y restaurador turco propietario de Nusr-Et, una cadena turca de steakhouses. Su arte de cocinar y preparar la carne se convirtió en una sensación de internet.Posee formación como carnicero y cocinero.

Gökçe nació en Erzurum, Turquía, en 1983. Su padre era minero. Debido a los problemas financieros que su familia estaba pasando, abandonó la escuela en el sexto grado y comenzó a trabajar como aprendiz de carnicero en el distrito Kadıköy de Estambul a los trece años y de allí pasó a trabajar en asadores turcos durante más de 10 años. Es de origen kurdo.