Hace exactamente un mes, el cantante y compositor colombiano Camilo lanzó su nuevo sencillo llamado ‘Vida de Rico’, el cual ha sido un éxito en las radios de los países latinoamericanos y también en YouTube y Spotify. Ante esto, un usuario uruguayo decidió hacer un cover de esta canción y la publicó en TikTok, haciéndose viral.

Fue el internauta SantinoMúsica (@santinomusica_) quien hizo el cover y lo colgó en la red social china, ganándose el aplauso de miles de usuarios. “Está muy buena la canción nueva de Camilo esa que dice...”, así comienza el video de casi treinta segundos.

"Yo no tengo para comprar ni queso, pido fiado y no pago ni eso. Si te hago un regalo, te quito y lo vendo acá en el mercadito. No te saco a pasear ni a Campaña, qué te voy a llevar a la playa. Si fui a un shopping, fui a pedir laburo. Con orgullo, todo lo que tengo es trucho”, entona Santino.

Hasta el cierre de esta nota el video cuenta con más de 125 mil reproducciones, y más de 18 mil favoritos. No solo eso. Los tiktokers están usando el audio de esa grabación para hacer su propia versión de ‘Todo lo que tengo es trucho’. Sin duda, se ha convertido en todo un viral.

Camilo y SantinoMúsica. (Imagen: Getty Images/ TikTok de santinomusica_)

También hay un sinfín de comentarios en la publicación de SantinoMúsica. Uno de ellos, por ejemplo, dice: “Muy buena y es una realidad. Te felicito, cantas bien”; mientras que otro señala: “Qué genio, me hizo el día". En tanto, un tercero indica: “Ya tenemos la canción vida de misio”.

Cabe señalar que la estrofa original de la canción ‘Vida de Rico’ es así: “Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pega’ito. Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa. Aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo, todo lo que tengo es tuyo”.

El tema ‘Vida de Rico’ ya tiene más de 129 millones de reproducciones en YouTube y en el video aparece Camilo junto a su novia Evaluna Montaner. Además, el videoclip ya cuenta con más de 61 mil comentarios.

