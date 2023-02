La influencer argentina, Wanda Nara, sigue sacando provecho a su mediática vida y es así que no para de facturar, al mejor estilo de Shakira. La siempre polémica botinera cobra grandes cantidades de dinero por cada publicación que realiza en su cuenta de Instagram, la cual amasa más de 16 millones de seguidores.

Ahora, Wanda Nara concedió una nueva entrevista a la cadena italiana ‘RAI’, donde accedió a hablar de todo sobre su fallida relación con el jugador Mauro Icardi, su segundo esposo y padre de sus hijos. Por esta primicia, Wanda Nara habría cobrado una buena cantidad de dinero y así lo señalaron en el programa argentino ‘Mitre Live’.

“Hace unos días Wanda ofreció un reportaje exclusivo a la ‘RAI’ y déjenme advertirles que no lo hizo de buena persona, le habrían pagado una montaña de dinero”, adelantó Juan Etchegoyen, presentador de ‘Mitre Live’, minutos antes de dar a conocer la cifra que se llevó la influencer por hablar de su posible reconciliación con Mauro Icardi.

Juan Etchegoyen agregó además que Wanda Nara mantuvo varios días de negociaciones para llegar a un acuerdo y que amasó nada más y nada menos que 30 mil euros. “El número que a mí me dan es impactante. Después de negociar varios días, me aseguran que cobró 30.000 euros por la entrevista. No era una entrevista tan esperada como la de la época del ‘Wanda Gate’, pero ella quería cobrar por hacerla”, agregó.

Como se sabe, Wanda Nara tiene negocios de cosmética como de ropas de baño, además de sus interacciones en redes sociales, así como las entrevistas y presentaciones que tiene en TV, como su nuevo reto en Buenos Aires donde se encuentra grabando la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’, el programa culinario en el que será presentadora.

TE PUEDE INTERESAR