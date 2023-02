Las cantantes colombianas, Shakira y Karol G, lanzaron apenas hace 4 días su nuevo éxito TQG (Te quedó grande), el cual ya está sacando chispas en varios rincones del mundo. Uno de los aludidos ha sido el cantante de reggaeton Anuel AA, exnovio de la Bichota, quien no dudó en responder a la colombiana.

Hace tan sólo unos días que ‘TQG’ (Te Quedó Grande) salió a la luz y las reacciones han sido de lo más variadas en el mundo entero. Pese a que todo el mundo estaba pendiente de los nuevos misiles de Shakira contra Piqué, fue la ‘bichota’ quien recibió la respuesta por parte de su expareja.

Las cantantes colombianas se juntaron por primera vez y han revolucionado las plataformas de música en streaming, con sugerentes indirectas para sus exparejas, Anuel AA y Gerard Piqué. “Dándome like a la foto mía”, es una de las frases y que hace referencia a cuando Anuel AA le dio ‘me gusta’ a una fotografía de Karol G posando en una playa cuando él ya estaba con la también cantante Yailin.

Ante esta situación, Anuel AA salió a devolverle el mensaje a Karol G y para ello utilizó su cuenta en Instagram. “Debate amistoso: Cuál es la razón de que Anuel AA sea tan inolvidable?”, escribió y dio como respuesta: “la perla”, “la lengua”, “el sexo increíble” o “todas las anteriores”.

Por último, expresa su propia opinión: “Esta perla me ha hecho el hombre más inolvidable sobre la faz de la Tierra”. Una frase a la que acompaña con varios emoticonos de risa, corazones rotos y el hashtag “#RompeCorazones”.

De inmediato, las reacciones no han tardado en aparecer y muchos han señalado la coincidencia de esta publicación con el hecho de que Karol G le lanzara varias indirectas en su “TQG” como: “Lo que vivimos se me olvidó” o “Por acá ya no eres bienvenido”.





