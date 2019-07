Watchmen: Todo lo que se sabe sobre la serie de HBO

Basada en la serie limitada de DC Comics creada por Alan Moore y Dave Gibbons, Watchmen es la próxima serie de superhéroes de HBO. La ficción que visualiza a los superhéroes como personas inmorales que sin darse cuenta se convierten en peones en un juego de ajedrez fascista será creada y desarrollada por Damon Lindelof.

El rodaje de la primera temporada, que tendrá nueve episodios, comenzó el 1 de junio de 2018 en Atlanta, Georgia. Además, filmaron en ciudades y pueblos cerca de Atlanta, incluidos Macon, Fayetteville, Newnan, Palmetto, Brooks, y Tucker. En octubre del año pasado, la grabaciones continuaron en otros lugares de Georgia, incluidos, Brookhaven, Peachtree City, Chamblee Station, Georgia, Palmetto y Decatur.

En 2009, el director Zack Snyder llevó la historia al cine, pero la película dividió a la crítica. Ahora, Lindelof planea abrazar la nostalgia de la innovadora novela gráfica original mientras intenta abrir nuevos caminos.

Casey Bloys, el presidente de programación de HBO, dio a conocer que Alan Moore "no está emocionado" por la nueva producción. El escritor de los cómics jamás ha estado contento con las adaptaciones de su obra, en una ocasión sobre la cinta de Snyder dijo: "decidí que no quería que nadie en el DC volviera a contactarme. Eso fue lo que me hizo maldecir esta desgraciada película y todo lo relacionado con ella"

Por su parte, Dave Gibbons, declaró que conoce el proyecto de Lindelof y que le pareció "sorprendente" desde donde parte la serie. “He tenido conversaciones con Damon y he leído el guion del piloto. No creo que sea mi lugar decir demasiado al respecto, aparte de que el enfoque de Damon me pareció realmente refrescante, emocionante e inesperado. No creo que vaya a ser lo que la gente cree que va a ser. Ciertamente no fue lo que imaginé que sería. Creo que es extremadamente fresco. Tengo muchas ganas de verlo en la pantalla”, aseguró a EW.

"Me he resistido a las precuelas y secuelas de los cómics, pero lo que Damon está haciendo no es eso, está muy lejos de eso. Si bien es muy reverente y fiel al material original (por lo que me refiero a la novela gráfica de Watchmen que Alan y yo hicimos), no se está reutilizando el mismo motivo, no es una reinterpretación de eso. Se acerca de una manera completamente inesperada", admitió Gibbons.

HISTORIA DE “WATCHMEN”

Ambientada a mediados de los años 80, Watchmen se centra en los misteriosos asesinatos de superhéroes retirados llevados a cabo por un asaltante desconocido. Rorschach, un vigilante enmascarado despiadado, comienza una reunión temporal de sus antiguos colegas "Minutemen" para averiguar quiénes los atacan y cuáles son sus motivaciones.

En una carta dedicada a los fans Damon Lindelof reveló que la serie no será una adaptación sino una mezcla, o más bien, una "remezcla" de las historias "demasiado buenas" que escribieron y crearon Moore y Gibbons.

“No tenemos ningún deseo de ‘adaptar’ los doce títulos que el Sr. Moore y el Sr. Gibbons crearon hace treinta años. Esos tomos son un terreno sagrado y no se volverán a leer, ni a recrear, ni a reproducir, ni a reiniciar. Sin embargo, serán remezclados debido a que las líneas en esas pistas familiares son demasiado buenas y seríamos tontos si no las probáramos”.

"Se supone que no es un mundo que reconozca. Lo que es historia real y lo que es alt-historia y las cosas comienzan a mezclarse en el medio", dijo Lindelof durante el panel de TCA.

Ver esta publicación en Instagram Day 140. Una publicación compartida por Damon (@damonlindelof) el 22 de May de 2018 a las 11:00 PDT

TRÁILER DE “WATCHMEN”

En octubre de 2018 HBO compartió la primera imagen de Watchmen y en mayo de 2019, se publicó el primer teaser que reveló la fecha de estreno de la serie. Asimismo, en julio de este año, durante San Diego Comic-Con, llegó un nuevo tráiler lleno de referencias a los cómics.

ACTORES Y PERSONAJES

Regina King como Angela Abraham

Don Johnson como Chief Judd Crawford

Tim Blake Nelson como Looking Glass

Louis Gossett Jr. como Doctor Manhattan

Adelaide Clemens como Pirate Jenny

Andrew Howard como Red Scare

Jeremy Irons como Adrian Veidt

Tom Mison como Marcos Maez / Mime

Sara Vickers como Erika Manson / Marionette

Frances Fisher como Jane Crawford

Jacob Ming-Trent como Panda

Yahya Abdul-Mateen II como Cal Abraham

Dylan Schombing

Adelynn Spoon como Emma Abraham

Lily Rose Smith

Jean Smart como Agent Laurie Blake

James Wolk como Senator Keane

Hong Chau como Lady T.

Dustin Ingram como Agent Petey

EQUIPO CREATIVO

Producción ejecutiva: Damon Lindelof, Nicole Kassell, Tom Spezialy, Joseph Iberti

Creación: Damon Lindelof

Compositores: Trent Reznor, Atticus Ross

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “WATCHMEN”?

La primera temporada de “Watchmen ” se estrenará en octubre de 2019 en HBO.