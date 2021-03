Sigue reportándose más usuarios que no pueden contar con el servicio de mensajería instantánea, WhatsApp, además de los otros servicios que pertenecen a Mark Zuckerberg como Facebook e Instagram. Los usuarios no tardaron en hacer énfasis en ello con los divertidos y curioso memes.

Memes de usuarios por la caída de Facebook, Whatsapp e Instagram (FOTOS)

Si se caen WhatsApp y Facebook, siempre tenemos a Twitter para que podamos comentar, conversar e intercambiar memes.

Llegan como las ‘Chicas Pesadas’: el club de Snapchat, Twitter y Telegram llegan para seguir ganando terreno.

Instagram, WhatsApp y Facebook caída: descripción gráfica.

Si se caen Facebook, WhatsApp e Instagram, siempre tenemos a Twitter para que podamos comentar, conversar e intercambiar memes.

Instagram, WhatsApp y Facebook caída: descripción gráfica.

Tranquilos, amigos, que la caída de los servicios que pertenecen a Mark tienen un motivo. ¿Será?

Así como el padre de Timmy Turner, muchos usuarios reaccionaron así contra el responsable directo de los servicios caídos.

Twitter, el que nunca abandona.

Si se caen Facebook, WhatsApp e Instagram, siempre tenemos a Twitter. Pero no, no es el lado oscuro, aunque lo quieran hacer ver así.

Facebook, what’s up?

Siempre tenemos a Twitter si se caen Facebook, WhatsApp e Instagram

Cifras y situación actual

Según Downdetector, más del 69% de los reportes de usuarios en WhatsApp indica que no pueden actualizar sus conversaciones, mientras que el 47% de los mensajes de usuarios de Facebook Messenger señala que la aplicación no muestra conexión con el servidor. En tanto, en Instagram, el 71% de reportes indica que no se muestran los contenidos del news feed.

La cuenta oficial de WhatsApp no ha reportado ni dado mensaje de la caída al momento. Una situación similar con la cuenta oficial de Instagram en Twitter que tampoco ha reportado ninguna falla al momento.