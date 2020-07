Toma nota. Reconocida por la gran mayoría como la aplicación líder de mensajería, WhatsApp no es ajena a su rol de entretener a sus miles de usuarios. Para ello, esta red social implementó los famosos ‘estados’, donde muchos comparten su día a día, así como divertidos retos con sus amigos. Por tal motivo, hoy te mostramos tres juegos que seguramente no querrás dejar de enviar a tus contactos.

Antes de presentarte este top 3 de juegos para compartir con tus amigos, cabe mencionar que estos tipos de retos se han viralizado con el pasar del tiempo. El fin de los mismos es hacerte pasar un buen rato a la misma vez que conoces un poco más a tus amigos y su forma de pensar. Por lo general estos juegos se comparten como imagen en los ‘estados’, desde donde te los empiezan a responder.

¿Cuánto sabes de mi?

Dicho lo anterior, te presentamos el primero de los tres juegos que te ayudarán a entablar una divertida conversación con cualquiera de tus contactos. Se trata del ‘¿Cuánto sabes de mi?‘, un reto que consiste en conocer qué opinan tus amigos de ti haciendo preguntas que pueden resultar muy divertidas, así como respuestas inesperadas. A continuación te mostramos las preguntas:

Menciona algún defecto mío ¿Te caigo mejor ahora que antes? ¿Qué harías por mí? ¿Cuál es el momento que más recuerdas juntos? ¿Qué es lo que más te gusta de mi personalidad? ¿Te ayudé alguna vez en algo? ¿Tienes algo que decirme?

Reto del 1 al 9

Si ya compartiste el juego anterior o no te llama mucho la atención pues crees que tus amigos no te responderán tu ‘estado’, aquí hay otro reto que seguro te parece más entretenido, pues las respuestas podrían forjar una conversación más fluida. Es más, este juego conlleva un poco más de suspenso puesto que lo único que deberás poner en tu estado es el siguiente mensaje: ¨Elige un número del 1 al 9 y te enviaré un reto. Responde rápidamente¨.

¿Cuáles son los retos? Aquí te mostramos la lista. Si alguno de tus contactos decide responderte con cualquiera de los números antes mencionados, con esta lista podrás entablar una conversación aún más interesante. Después de todo recuerda que solo tú tienes los retos:

Ten una cita online conmigo

conmigo Envíame una nota de voz diciendo que me amas de tres formas románticas y coloca nuestros nombres en tu status

Tómate una selfie divertida y envíamela ahora

Descríbeme en tres líneas

Abrázame la próxima vez que me veas

Escribe tu nombre y el mío como tu status por 24 horas

Llámame y di mi nombre en voz alta

Envíame un meme

Sé mi novi@

Adivina la marca del teléfono

Por último, y no por eso menos importante, he aquí uno de los juegos que la está rompiendo en WhatsApp: ‘adivina la marca del teléfono'. Tal y como dicta el mensaje, la finalidad de este reto es que tus contactos logren adivinar qué marcas de celulares están detrás de los tres emojis por fila de la imagen. ¿Qué esperas? Desafía a tus amigos y comprueba qué tan fans son de la tecnología.

WhatsApp: ¿logras adivinar qué marca de celulares son los que representan cada imagen? (Foto: Captura)

¿Fuiste capaz de reconocer las 5 marcas de celulares? Si lo lograste, pues te felicitamos por ello. Y si no, no te preocupes. Por el contrario, te animamos a compartir este reto y ver si tus contactos son capaces de adivinar las marcas. No obstante, antes, te jugamos la solución en el orden de la imagen: Nokia, Samsung, iPhone, Blackberry y HTC.

