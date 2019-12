Valentín Oliva, mundialmente conocido como Wos, es uno de las raperos argentinos más representativos de la escena mundial. Desde sus apariciones en las plazas, hasta su último campeonato, el freestyler se ha hecho de un nombre gracias a nivel de improvisación. Y con tal solo 21 años, ‘el pibito’ ha logrado mucho.

Wos empezó desde muy pequeño en las batallas de freestyle, sobre todo, rapeando en las plazas y participando en competencias como El Quinto Escalón. Es en 2016 cuando demostró que su nivel estaba para mucho más que una plaza, ganando así varias fechas del Quinto Escalón y convirtiéndose en el argentino que más veces logró ganar la legendaria competencia.

En 2017 ganó la Final Nacional Red Bull Batalla de los Gallos de su país y en segundo en la Internacional. Un año más tarde, en 2018, se coronó campeón de la Internacional en su revancha contra Aczino. Ese mismo año, Wos saldría victorioso en la primera edición de la FMS Argentina.

Wos lanzó su primer disco Caravana y ya es todo un éxito en las plataformas digitales (Foto: Instagram/Wos)

Tras ganar las dos competiciones más importantes del circuito de freestyle, Wos decidió retirarse de las batallas de improvisación para dedicarse a la música. A la par que seguía su carrera como rapero, Wos seguía activo en las competencias, siendo la última en la Final Internacional 2019, que se llevó a cabo el 30 de noviembre, donde no pudo revalidad su título y en el que dio un importante anuncio para sus fans.

¿WOS SE RETIRA DE LAS BATALLAS?

Tras la final internacional en el Wizink Center de Madrid, el argentino no alcanzó los resultados esperados por todos sus seguidores: el campeón defensor, acabó perdiendo en primera ronda ante Aczino, uno de los que embajadores de México.

Pese a que fue una corta participación de Wos, el freestyler argentino brindó un excelente nivel aun cuando estaba 10 meses sin competir. Más allá de eso, la noticia más triste fue la confirmación de que, al menos por el momento, Wos se retirará del freestyle.

Al término de la competición, que dejó como campeón mundial al español Bnet, los 16 participantes estuvieron presentes en la conferencia de presenta, allí se le consultó al argentino si se volvería a presentar a la Red Bull, este señaló que “si vuelvo, solo es para presentar mi material y mis canciones. Es la única manera en la que me veo volviendo”.

“Me voy conforme con lo que hice. No creo que me vuelva a apuntar. Veremos igual, porque a veces estás ahí y capaz que me aburro y digo que sí”, agregó Wos, para tristeza de sus seguidores y de los millones en el mundo que se ‘pegaron’ con sus batallas de freestyle.

¿QUÉ PIENSA WOS SOBRE LAS BATALLAS DE FREESTYLE?

En una entrevista con la agencia de noticias EFE, Wos analizó la evolución de esta industria: “No para de crecer. Es constante. Se volvió parte de la cultura del país. En los recreos de los colegios los niños ya rapean. Hay un semillero enorme de talento, muchas apariciones, mucha gente interesada”.

Aunque asegura que “en España el movimiento también evolucionó enormemente”, Wos considera que El Quinto Escalón dio un impulso a la escena argentina.

“El Quinto fue especial y bastante particular y no sucedió en otros lugares. Una competencia de plaza con tanto público, difusión y viralidad hizo que muchos pusieran el ojo en Argentina y los freestylers de allí tomaron mucho protagonismo”, explicó.

“Además, de esas plazas apareció también la nueva escena musical, salió gente como Duki -popular trapero argentino-. Muchos de los exponentes de género urbano más modernos son de Argentina”, añadió Wos sobre la vertiente musical que ahora ocupa la carrera de muchos artistas que empezaron haciendo batallas.

Si bien reconoce el potencial de la industria y a los freestylers como artistas profesionales, el argentino cree que “todo depende del enfoque de cada uno”. “A mí me pasó. Me centré en la música no porque no me pudiera dedicar al freestyle ni porque pensase que es menos profesional que otra cosa, sino por una cuestión de gusto”.