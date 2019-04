Yanet García en Instagram publica sorprendente declaración sobre un posible error [FOTO]

Yanet García , la famosa modelo y considerada la 'chica del clima más sexy del mundo', vuelve a estar en la boca de todos con una nueva foto en Instagram , aunque esta vez tiene que ver con su reflexión en lugar de su cuerpo.

Yanet García es famosa en Instagram internacionalmente por compartir numerosas y sensuales fotos de sus resultados en el gimnasio utilizando diminutas prendas. Ahora, un posible error de su pasado podría haber regresado para hacerla reflexionar.

Así lo compartió en una última foto que subió, algo que a muchos de sus seguidores les ha hecho pensar que la modelo pasa por un difícil momento o que simplemente algo no funcionó en su vida, ya que en sus palabras menciona la confianza que le tiene a Dios y si algo no va a ser, no será:

"Es difícil comprender que el tiempo de Dios es perfecto y que sus planes son mucho mejor que los nuestros. Normalmente, queremos que todo se realice a nuestra forma y en nuestro tiempo, pero Dios es tan sabio y nos ama tanto, que en ocasiones atrasa procesos y hasta éxitos porque sabe que no estamos preparados y fracasaremos. Todo tiene su tiempo. Dios no tarda, El actúa cuando debe hacerlo. Aceptemos su perfecta voluntad, la cual es buena y agradable."