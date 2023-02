“Yo soy Betty, la fea” se ha convertido en un clásico contemporáneo de la televisión internacional. A sus casi 25 años de su debut en Colombia, la telenovela sigue vigente y reina entre los memes de las redes sociales. Sus actores principales, además, siguen comentando y dando más detalles poco conocidos, como el que lanzó Natalia Ramírez, la intérprete de Marcela, sobre una escena que la dejó mal físicamente.

La actriz fue una de las estrellas del show y, en cada entrevista que da, no tiene problemas en responder sobre las preguntas que le hacen sobre la producción televisiva. Inclusive, la misma Ramírez se da un espacio en su canal en YouTube para develar datos inéditos del rodaje.

Uno de sus últimos comentarios que llamó la atención fue el hecho de asegurar que el personaje de Marcela no era, en realidad, la verdadera villana de “Yo soy Betty, la fea”, sino que Beatriz Pinzón Solano, la protagonista de la novela.

Recientemente, la estrella de televisión contó una anécdota que se desconocía sobre las grabaciones de la serie de televisión, un momento que hizo que se enfermara y que estuviera incapacitada durante tres días. ¿Qué pasó con Natalia en “Yo soy Betty, la fea”?

Marcela Valencia en una escena de la telenovela colombiana (Foto: RCN)

¿CUÁL FUE LA ESCENA DE “YO SOY BETTY, LA FEA” QUE ENFERMÓ A NATALIA RAMÍREZ?

Natalia Ramírez contó que, en una escena con el actor Jorge Enrique Abello, don Armando en “Yo soy Betty, la fea”, se enfermó durante tres días debido a la frialdad del agua de la tina donde se encontraba grabando. La actriz de Marcela debía seducir a su pareja en la ficción para que fuera a su casa con ella mientras estaba disfrutando de la supuesta calidez del baño.

Sin embargo, Ramírez explicó que no había agua caliente y que debió meterse a la tina con agua fría, cuando en Bogotá hay una temperatura que se mantiene entre los 13 y 18 grados centígrados. Su salud se complicó, además, porque ella es alérgica al frío. Así lo contó en su canal en YouTube.

“La realidad es que el calentador de la casa donde estábamos grabando se dañó, así que en el apartamento no había agua caliente, por lo tanto, tocó llenar la tina con agua fría”, manifestó la celebridad colombiana, quien además debió sufrir el químico del jabón de trastes que usó la producción para simular la espuma del baño.

“Esto fue como que la nariz y los ojos se me pusieron así (de hinchados). Estaba tiritando, no podía más. Una cosa horrorosa, horrorosa. (...) Esos 25 segundos (de la escena) me costaron 3 días de incapacidad”, puntualizó la intérprete de Marce.

¿CUÁL FUE EL CHISTE INTERNO QUE SALIÓ EN LA TELENOVELA COLOMBIANA?

A partir de la escena de la tina de agua fría, Jorge Enrique Abello improvisó una línea de esa escena al decirle a Natalia Ramírez, en sus papeles de don Armando y Marcela: “Espero que el agua esté caliente, porque si no me vas a tener que cuidar todo el fin de semana”.

Esa línea no se encontraba en el guion, según Ramírez, ya que era un chiste interno entre ellos ya que sabían las condiciones en que debía grabar la actriz colombiana. El sufrimiento de Natalia, quien dio un grito muy fuerte cuando entró a la tina, ya que tuvo que hacerlo despacio para no mojarse el cabello, se convirtió en risas por parte del elenco de “Yo soy Betty, la fea”.